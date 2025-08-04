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共軍北部戰區司令黃銘「八一建軍節」未現身　神隱落馬引揣測

▲解放軍北部戰區司令員黃銘。（圖／翻攝微博）

▲解放軍北部戰區司令員黃銘。（圖／翻攝微博）

文／香港01

解放軍北部戰區司令員黃銘近日再度被傳「出事」，引發外界高度關注。《遼寧日報》報導，遼寧省慶祝「八一」建軍節軍政座談會在瀋陽召開，「北部戰區主要領導出席並講話」，但全篇報導中，僅見北部戰區政委鄭璇露面，並未提及黃銘，引發更多對其動向的揣測。

事實上，《遼寧日報》在去年對同一場座談會的報導中曾明確指出，北部戰區司令員黃銘有出席，當時外界據此確認，黃已自中部戰區調任北部戰區司令員。

▲解放軍五大戰區。（圖／翻攝微博）

▲解放軍五大戰區。（圖／翻攝微博）

不過，自今（2025）年5月起，網路上傳出黃銘被停職或「出事被抓」的消息，而此次未現身官方活動，更加深外界對其可能「落馬」的懷疑。

根據《遼寧日報》報導，北部戰區政委鄭璇在座談會上指出，「今年以來，北部戰區黨委機關和戰區部隊堅決貫徹中共中央、中央軍委和軍委主席習近平決策，深入推進政治整訓，部隊思想根基越來越牢固、作風風氣越來越純正、精神面貌越來越昂揚。」鄭璇並代表戰區黨委和駐遼部隊，向遼寧各級黨委、政府和廣大人民群眾致以衷心感謝和崇高敬意。

公開資料顯示，現年62歲的黃銘為江蘇宜興人，2014年7月晉升少將軍銜，2019年底晉升中將，2023年1月再升任上將。早於2015年9月3日的「抗戰勝利七十周年閱兵」中，黃銘曾以將軍領隊之姿，率領「平型關大戰突擊連」英模方陣接受檢閱，為外界熟知。

倘若網傳黃銘落馬屬實，則其擔任北部戰區司令員的任期尚不足一年，堪稱「火速隱退」，也使外界更關注近年解放軍內部的整肅風暴是否仍在擴大。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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