白宮幕僚：川普痛批印度狂買俄油　實質資助俄羅斯打仗



▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普的資深幕僚、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）於3日接受美媒專訪時，公開指責印度透過持續進口俄羅斯石油，間接資助俄烏戰爭。他告訴主持人，「川普非常清楚地說，印度繼續購買俄國石油，實質在資助這場戰爭，我們不能接受。」他並指出印度購油量幾乎與中國並駕齊驅，令人震驚。

路透社報導，米勒的批評是川普政府迄今針對印度最嚴厲的公開指控之一，標誌著美印關係正面臨重大冰點。儘管美方於7月30日宣布對印度輸美商品加徵25%關稅並威脅對購買俄羅斯軍火與能源的國家採取更嚴厲懲罰，包括可能實施100%關稅，印度政府消息人士則告訴路透社，印度仍將繼續購買俄羅斯石油，這是基於長期合約與經濟考量，未受影響。

米勒雖高調批評，卻仍不忘強調川普與印度總理莫迪之間的關係「非常良好」。他稱，「總統與莫迪的個人關係是優秀的。」

這一事件也引來美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的抨擊，他曾在節目中稱印度（及中國、巴西）與俄羅斯貿易如同「用血錢交易」，並警告如不改變，美國將予以經濟制裁。

印度與美國目前正進行雙邊貿易談判，印度堅持保護本國農業與乳品市場，反對開放敏感部門。儘管面臨美國新關稅壓力，印度方面表示不會接受外力施壓改變政策，並維持獨立的能源策略。

整體而言，此次美方對印度的強烈指控，是川普貿易戰中針對印俄合作關係展現的最新高壓態勢，而印度則以主權與現實經濟考量回應，兩國摩擦也使印太地區局勢更加微妙。