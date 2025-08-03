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假冒「信義割喉案」親屬PO文募款！女公關家屬澄清：別上當

▲冷血詐團假冒信義歌喉案女死者家屬募款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲冷血詐團假冒信義割喉案女死者家屬募款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期在社群平台Threads流傳一則以「信義割喉案」為名的募款貼文，聲稱死者家屬因經濟困難需要資金辦理靈堂，並公開銀行帳號號召捐款。然而，死者家屬今（3）日澄清，該貼文內容為不實訊息，懷疑遭不肖人士利用案件哀痛情緒進行詐騙。

家屬反映，該貼文由帳號「popopo13444」發出，該帳號假冒谷姓死者家屬聲稱「姊妹遇到渣男，現在要辦靈堂需要募集一些錢」，並附上帳號金融機構帳號，發文並強調「1元也是愛心」。文章一出吸引網友轉發與留言，不少熱心民眾表達關切。

死者家屬得知後立即向外界表示，強調從未對外發起任何募款行動，提醒社會大眾切勿受騙。對此警方允諾會展開調查，呼籲民眾遇到類似貼文務必查證來源，切勿輕信轉帳，以免遭詐。警方提醒，詐騙集團常利用社會重大案件或受害者家屬的悲痛進行斂財，呼籲民眾若接獲可疑募款資訊，可撥打 165 反詐騙專線查詢，共同防範詐騙行為。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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