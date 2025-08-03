人妻聯手小王「花1.7萬買凶殺夫」　棄屍水溝還拍片！離奇真相曝

▲ 羅希特和索尼亞雙雙被捕。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里警方破獲一起駭人聽聞的謀殺案，34歲人妻索尼亞（Soniya）聯手28歲男友羅希特（Rohit）等人密謀殺夫，並將屍體丟棄於哈里亞納邦索尼帕特（Sonipat）的排水溝中，還拍攝畫面上傳社群平台。警方現已逮捕2人，仍有一名共犯在逃。

NDTV報導，警官印多拉（Harsh Indora）透露，42歲死者普拉卡什（Pritam Prakash）是當地出了名的慣犯，有超過10件案底，包含違反《武器法》、《毒品法》及《刑法》等多項罪名，被法院列為通緝犯，而這起謀殺的導火線正是索尼亞的婚外情，加上死者長期對她施暴。

案發經過相當離奇，死者去年7月5日前往小姨子家接索尼亞，但夫妻發生爭執後離開，索尼亞隨即開價5萬盧比（約1.7萬台幣），委託妹夫維傑（Vijay）殺害丈夫。

當晚死者返回小姨子家求和並留宿，維傑便趁索尼亞睡夢中殺害普拉卡什，再將屍體丟棄於附近排水溝，還將屍體影片透過社群平台傳給索尼亞後刪除。

索尼亞直到今年7月20日才向警方報案稱丈夫失蹤，警方調查卻發現，死者手機門號在失蹤近一年後突然重新啟用，追蹤後鎖定在索尼帕特使用，進而逮捕羅希特。

羅希特起初試圖誤導調查，最終坦承與索尼亞密謀殺害其丈夫。索尼亞案發後還將死者的機動三輪車以45萬盧比（約15.3萬台幣）售出，並將其手機交給羅希特使用。

索尼亞15歲時不顧家人反對與普拉卡什成婚，兩人育有3名子女。而羅希特也有4起謀殺及持武器犯罪前科，今年4月才剛結婚，但仍與索尼亞維持不倫關係。警方目前正全力追捕仍在逃的維傑，並將透過DNA比對確認屍體身分。