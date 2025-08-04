丹娜絲災後送暖　鄭銘謙關懷嘉義災區馨生案家

▲法務部長鄭銘謙關懷受災馨生案家 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風影響嘉義地區。為關懷馨生家庭，法務部部長鄭銘謙4日特地南下，偕同臺灣高等檢察署檢察長兼犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、臺南高分檢檢察長黃玉垣、法務部部長辦公室主任陳玉萍、保護司司長洪信旭、科長侯淯荏、科長賴玥蓉，以及嘉義地檢署檢察長蔡宗熙與地檢署同仁、犯保嘉義分會主任委員林文村及分會夥伴，一同前往災區受災馨生家庭探視，了解災損狀況並傳達關懷之意。

本次訪視的案件位於嘉義縣布袋鎮，案家主要從事烏魚魚塭養殖。案主因車禍重傷導致雙腿行動不便，目前身受復健之艱辛。此次風災造成案家的資材室屋瓦與發電設備嚴重損毀，致使魚塭無法正常運作，烏魚無法維生受損。

部長深刻了解案家生活之不易，案家因停電多日而導致魚塭之生計損失，而案主雖身處困境，仍保持樂觀與積極，令人感動。表達誠摯關懷，並肯定其在歷經重大傷痛後，仍以堅強態度面對人生，展現出家庭的凝聚與力量並勉勵案家：風雨過後總會有晴天，未來的路我們會陪你一起走。

案家主也感謝法務部、嘉義地檢署與犯保協會一路以來的支持與關照，使他們在災後重建的過程中不孤單，深感溫暖。

法務部、地檢署及犯罪被害人保護協會將持續秉持關懷受害人家庭的信念，透過實際行動守護每一位馨生家庭，協助他們走過災難與傷痛，重新擁抱希望、迎向未來。