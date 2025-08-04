麻豆文旦柚農遭風災重創　鄭銘謙率團致贈5.5萬關懷金

▲法務部長鄭銘謙率關懷團隊至麻豆區「津三角柚園」探視馨生人張女士。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到颱風丹娜絲侵襲影響，台南多處農漁區損失慘重，其中麻豆區「津三角柚園」受災尤為嚴重，法務部長鄭銘謙4日上午親赴麻豆，率領由法務部、檢察署與犯罪被害人保護協會組成的關懷訪視團隊，探視風災中損失慘重的馨生人張姓文旦農，並致贈由台新銀行公益慈善基金及昇恆昌基金會捐贈的5萬5千元災後重建關懷金，盼協助其走出風災陰霾、重拾農務生活。

此次訪視行動由鄭銘謙部長親自領軍，同行者包括法務部保護司司長洪信旭、台南高分檢檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲，與犯保台南分會主委陳素雲、常委蔡國華等人。鄭部長表示，作為麻豆在地人，見到家鄉農民受災心情格外沉重，「張女士面對接連的不幸仍選擇堅持耕作，是堅毅不屈的典範，政府與犯保團隊都會持續陪伴她與家人一起走過這段艱難時光。」

犯保協會董事長張鬥輝則指出，張女士為犯保台南分會長期服務對象，這次雖受風災重創，卻不輕言放棄，令人敬佩。他也指示團隊持續關心其復耕狀況，並協助行銷即將進入產季的麻豆文旦。張女士則感謝法務部與犯保體系的關懷，「雖然老天爺給了我們一場硬仗，但有大家支持，我一定會站起來，未來也希望有機會回饋社會。」