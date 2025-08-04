快訊／找到了！嘉義女疑跌落竹林失蹤　冰冷遺體卡瀑布石頭縫

▲嘉義女子徒步外出未歸，搜救人員最終在攔砂壩瀑布下方石頭縫中尋獲遺體。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉里佳村昨(3日)傍晚，一名53歲高姓女子疑似溺水失蹤，警消獲報後前往住家附近竹林搜索未果，考量天色已晚加上溪水暴漲暫停搜救，今天一早再度前往搜救，最終在上午9時50分，於攔砂壩瀑布下方石頭縫中找到高女，惟人明顯死亡，目前正將遺體搬運上岸中。

嘉義縣警察局竹崎分局達邦里佳聯合所於昨天傍晚5時許，接獲阿里山鄉里佳村民眾報案稱，親人高女於上午6時至10時之間徒步外出未歸，因此眾人下午先在村內尋找，在住家旁竹林下發現有疑似有人為步行及身體壓過之痕跡，該痕跡延伸至竹林邊緣的野溪，懷疑高女可能意外跌落野溪，遂報警處理。

警方獲報後，立即連繫阿里山消防分隊共同前往事故地點搜救，搜救人員晚間7時許抵達竹林周遭區域及野溪旁沿岸進行搜救未獲，因天色已晚連日豪雨造成溪水暴漲，搜救人員暫停搜救，今日上午7時許天亮後再度集結前往事發地點，在竹林周遭沿野溪下游2側進行搜救。

最後於上午9時50分，搜救人員在離事發地點下游約300公尺處的攔砂壩瀑布下方石頭縫中發現失蹤者，研判已無生命跡象，目前搜救人員正設法下切至湍急的溪水中將高女遺體搬運上岸，後續將由警方調查事發經過，並報請檢察官相驗。