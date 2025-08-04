基隆安樂區表揚27位模範父親　邱佩琳：無私奉獻照亮家庭

▲基隆安樂區表揚27位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為感念父愛之偉大，基隆市安樂區公所今（4日）於禮堂舉辦「2025年模範父親表揚大會」，由副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席表揚，向27位模範父親表達最高敬意。活動由基隆市旗袍愛心協會帶來熱情舞曲揭開序幕，四維里薩克斯風樂團「凱風樂團」也帶來精彩演出，現場氣氛溫馨動人，充分展現對父親辛勞付出的敬意。

邱佩琳表示，父親的愛總是無聲卻深刻，許多父親用一生守護家庭、默默奉獻，成為孩子心中永遠的靠山。她也分享，自己至今仍感念父親的教養，深知父親角色的重要性；而每一位受表揚的父親，不僅在家庭中付出，更在社區中熱心公益，是鄰里的穩定力量，讓城市更有溫度、更有力量。

▲副市長邱佩琳表示，父親的愛總是無聲卻深刻，成為孩子心中永遠的靠山。

今年安樂區受表揚的27位模範父親中，各有感人事蹟。其中來自武崙里的朱亮鏘先生，從事教職達31年，曾獲頒教澤獎與行政院一等服務獎章，兩位女兒皆投身教育工作，持續傳遞知識與愛心。來自鶯安里的張克美先生，育有兩位畢業於台大的子女，曾創立台北市政府電子資料處理中心，並榮獲全國優秀主計獎，多年來熱心公共事務，為地方奉獻心力，是基隆市的楷模人物。

本次獲表揚模範父親分別是：原住民族群代表張克強、客家族群代表劉常豐。武崙里朱亮鏘、五福里陳金友、長樂里陳清擇、中崙里劉裕隆、定國里周德財、三民里劉春貴、鶯安里張克美、內寮里牛一鳴、新崙里鄭登金、慈仁里陳國雄、樂一里牟建榮、西川里王忠誠、外寮里楊翊松、永康里陳章旗、鶯歌里蘇甫元、六合里劉鵑輝、定邦里歐富義、嘉仁里黃錫煌、興寮里郭瑞琪、四維里劉清山、安和里藍春顧、新西里吳明義、壯觀里吳勝隆、干城里林興隆、以及七賢里王松平。