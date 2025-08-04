基隆安樂區人行道整建啟動　年底規劃完成拚中央補助

▲基隆人行環境大升級，安樂區基金公路改善說明會登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府成功向交通部爭取「基隆市安樂區基金一、二路人行環境暨道路改善計畫」補助，將全面改善安樂區主要幹道的人行環境。這項全長3.8公里的改善工程，預計今年完成設計規劃，後續將向交通部申請工程經費。市府表示，這項改善計畫除提升人行環境品質外，後續還將申請基金三路規劃費用，目標打造行人友善、行車順暢的交通環境。

工務處長簡翊哲表示，改善範圍從安樂高中起，經麥金路圓環、國道3號匝道、台62快速道路匝道，終至大武崙工業區。現況人行道不僅破舊、寬度不足，更缺乏無障礙設施，加上行道樹、變電箱及電桿等設施妨礙通行，亟需改善。計畫特別針對基金一路與麥金路口、國道三號橋下及基金一路208巷口等危險路口進行空間環境重整。

市府於8月1日在興寮里民活動中心舉辦首場說明會，吸引沿線四里里長、居民及民意代表熱烈參與。興寮里長黃書筠感謝工務處今年已完成基金一路119號前的人行道串連，並期待後續改善工程能延伸至麥金路。干城里長俞秀真則指出，新規劃的人行道將串聯安樂高中改善工程，提供居民更安全的通行環境。

外寮里長顏厚廣和武崙里長李文財也反映，現有人行道鋪面破損嚴重，設施佔道造成行走危險，期盼工程能盡快完成。市府表示，將彙整各方意見納入設計，並訂於8月6日晚間7點在中崙里里民大會堂舉行第二場說明會，歡迎民眾踴躍參與。