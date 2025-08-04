　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆安樂區人行道整建啟動　年底規劃完成拚中央補助

▲基隆安樂區人行道大改造 3.8公里基金公路將全面翻新。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆人行環境大升級，安樂區基金公路改善說明會登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府成功向交通部爭取「基隆市安樂區基金一、二路人行環境暨道路改善計畫」補助，將全面改善安樂區主要幹道的人行環境。這項全長3.8公里的改善工程，預計今年完成設計規劃，後續將向交通部申請工程經費。市府表示，這項改善計畫除提升人行環境品質外，後續還將申請基金三路規劃費用，目標打造行人友善、行車順暢的交通環境。

工務處長簡翊哲表示，改善範圍從安樂高中起，經麥金路圓環、國道3號匝道、台62快速道路匝道，終至大武崙工業區。現況人行道不僅破舊、寬度不足，更缺乏無障礙設施，加上行道樹、變電箱及電桿等設施妨礙通行，亟需改善。計畫特別針對基金一路與麥金路口、國道三號橋下及基金一路208巷口等危險路口進行空間環境重整。

▲基隆安樂區人行道大改造 3.8公里基金公路將全面翻新。（圖／記者郭世賢翻攝）

市府於8月1日在興寮里民活動中心舉辦首場說明會，吸引沿線四里里長、居民及民意代表熱烈參與。興寮里長黃書筠感謝工務處今年已完成基金一路119號前的人行道串連，並期待後續改善工程能延伸至麥金路。干城里長俞秀真則指出，新規劃的人行道將串聯安樂高中改善工程，提供居民更安全的通行環境。

外寮里長顏厚廣和武崙里長李文財也反映，現有人行道鋪面破損嚴重，設施佔道造成行走危險，期盼工程能盡快完成。市府表示，將彙整各方意見納入設計，並訂於8月6日晚間7點在中崙里里民大會堂舉行第二場說明會，歡迎民眾踴躍參與。

▲基隆安樂區人行道大改造 3.8公里基金公路將全面翻新。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

►保護令當空氣！家暴男硬闖妻子家洗澡　出獄不到24小時又被收押

►基隆復興路國有地危屋恐塌　林沛祥會勘促市府速鑑定拆除

►酒駕累犯車速過慢露餡　無照木工師傅「13年9度被抓」遭重判

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2高中生溺斃　倖存同伴悲痛：我們像一家人
獨／醫院保全變「地下院長」！劣行遭保鑣協會除名
36黑衣人攻進醫院！保全受傷住VVIP病房　過程曝光
快訊／河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲
一家5口墜谷　14歲兒夢見媽媽「穿漂亮衣服在白色地方」
獨／侯沁潔委屈大哭！確定告警察：他賠不完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

丹娜絲災後送暖　鄭銘謙關懷嘉義災區馨生案家

陪同卓榮泰視察柳營修繕進度　黃偉哲：啟用廢校校舍收容災民

麻豆文旦柚農遭風災重創　鄭銘謙率團致贈5.5萬關懷金

家園泡水欠款壓頂　屏東分署伸援手展現司法溫度

勞動部55Plus方案　57歲男重返職場獲6萬就業獎金

基隆安樂區表揚27位模範父親　邱佩琳：無私奉獻照亮家庭

基隆安樂區人行道整建啟動　年底規劃完成拚中央補助

獲15席理事全數支持　楊孟凡當選高雄區漁會總幹事

告別悶熱！基隆仁博愛市場冷氣升級　明年農曆年後休市施工

救助別停留在16年前！　陳亭妃籲風災補助調高至3萬反映物價現實

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【摔車神反應】汽車疑搶快！騎士滑10公尺美技翻滾起身

丹娜絲災後送暖　鄭銘謙關懷嘉義災區馨生案家

陪同卓榮泰視察柳營修繕進度　黃偉哲：啟用廢校校舍收容災民

麻豆文旦柚農遭風災重創　鄭銘謙率團致贈5.5萬關懷金

家園泡水欠款壓頂　屏東分署伸援手展現司法溫度

勞動部55Plus方案　57歲男重返職場獲6萬就業獎金

基隆安樂區表揚27位模範父親　邱佩琳：無私奉獻照亮家庭

基隆安樂區人行道整建啟動　年底規劃完成拚中央補助

獲15席理事全數支持　楊孟凡當選高雄區漁會總幹事

告別悶熱！基隆仁博愛市場冷氣升級　明年農曆年後休市施工

救助別停留在16年前！　陳亭妃籲風災補助調高至3萬反映物價現實

丹娜絲災後送暖　鄭銘謙關懷嘉義災區馨生案家

酪梨竟是油脂類！營養師教你聰明吃6大類食物最營養　

台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次！旅日台店全力應援

AI角色也玩社群？馬斯克曝光Grok虛擬伴侶帳號陣容

特斯拉歐洲下架Model S、Model X兩車型　傳無導入小改款計劃

《PEAK》更新「吃人功能」　玩家餓慌變烤雞網笑：惡趣味拉滿

三金得主盧廣仲秒答應唱主題曲！　親曝與導演私交「都是淡江幫」

《防風少年》首款手遊「不良英雄譚」亮相　原作家親監、番外篇確定

陪同卓榮泰視察柳營修繕進度　黃偉哲：啟用廢校校舍收容災民

在野黨要求公開關稅談判細節　行政院：各國都遵循慣例簽保密協議

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

地方熱門新聞

台中大坑7/31土石沖民宅 居民聽轟隆聲急逃躲一劫

曾文水庫連26天放水＝7座南化水庫量

新北2里長被指具大陸籍　民政局調查中

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

即／高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

鋼浪板其實夠用！台南市府駁傳言：訂單暴增不等於缺料

張榮興署長南下慰勞感謝南警雨中英勇奮戰守護災區

永康交流道聯結車自撞護欄！駕駛雨天打滑擦傷送醫

救助別停留在16年前！陳亭妃籲風災補助調高至3萬反映物價現實

東勢連日大雨邊坡土石坍方　警現場警戒通報搶通

財稅耆老關貿前董許凌雲辭世　追思禮拜8/9日舉行

大園區表揚21位模範父親　肯定父親的重要

接掌全國最大漁港　楊孟凡當選高雄區漁會總幹事

桃園114年外國人才藝競賽複賽　優勝名單出爐

更多熱門

相關新聞

基隆男偷6件女內衣褲　賠3千元換拘役10天

基隆男偷6件女內衣褲　賠3千元換拘役10天

基隆一名60歲黃姓男子2024年8月2日凌晨，駕車行經一間24小時投幣式自助洗衣店時，臨時起意進入店內，偷走葉姓女子正在清洗的6件內衣褲（市值約500元）。葉女返回店內發現衣物失竊，立即報警處理。警方調閱監視器後鎖定黃男，依法送辦。基隆地院審理後，依竊盜罪判處黃男拘役10日，得易科罰金1萬元，並已賠償葉女3000元達成和解。

基隆消防局啟動地震桌演　安樂區模擬強震應變場景

基隆消防局啟動地震桌演　安樂區模擬強震應變場景

基隆銀髮族閃耀北區　4隊伍參賽全數獲獎

基隆銀髮族閃耀北區　4隊伍參賽全數獲獎

全國啦啦隊千人競技基隆　邱佩琳化身榮譽領隊

全國啦啦隊千人競技基隆　邱佩琳化身榮譽領隊

基隆5間宮廟獲公益獎　邱佩琳：讓城市從心做起

基隆5間宮廟獲公益獎　邱佩琳：讓城市從心做起

關鍵字：

基隆安樂區人行環境改善工程

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

不滿女友被性騷！台中41歲男埋伏怒殺詹智能

宋英奎驟逝享年55歲！

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

達美樂提告必勝客！

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面