基隆消防局啟動地震桌演　安樂區模擬強震應變場景

▲強震來襲怎應對？基隆安樂區導入HSEEP演練強化災防韌性。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化地震災害應變能量，基隆市消防局推動「2025年度以境況模擬為基礎之桌演規劃講習及演練執行計畫」，並擇定地震風險相對較高的安樂區作為本年度示範演練場域。8月1日於安樂區公所舉辦「HSEEP桌上推演（TTX）」說明會，正式啟動演練準備工作。

此次說明會邀請內政部消防署「強韌臺灣計畫」協力團隊成員，包括中華大學單信瑜教授與黃姿瑄專任助理擔任解說講師，並由安樂區長汪海淙、仁愛區長李宗奇，協力團隊顧承宇特聘教授（兼任副校長）與劉芷妤教授共同主持，會議同時邀集市府相關單位代表出席參與。

演練情境設定為某日傍晚17時30分，北部地區發生規模6.9強震，安樂區震度達6弱，造成全區停電、停水、通訊中斷，並伴隨餘震、多棟建物倒塌及坡地社區受損等複合式災情，迫使地方災害應變機制迅速啟動。

此次桌上演習共劃分三大階段，分別為「災情通報與即時應變」、「災後緊急搶通」及「疏散收容安置」。演練過程將模擬實際情境操作，強化災情掌握、人員召回、避難處所評估、物資調度等關鍵應變作為。規劃導入美國「國土安全演習與評估計畫（HSEEP）」架構，對應內政部消防署「強韌臺灣」政策，藉由系統化流程提升基層政府與協力單位之整體應變協調效能。

單信瑜教授表示，地震初期救援資源難以迅速到達，第一線反應往往須仰賴地方公所。若基層單位無法即時啟動應變，民眾將陷於孤立風險之中。因此，在人力與資源有限情況下，如何快速回應社區需求，正是演練的核心挑戰。

他也強調，演練目的不在追求完美，而是檢視現有應變能力並持續精進。例如模擬建德國小作為避難所，若遇交通動線受阻、停電無法供電時，民眾的熱食如何供應？是否只能發放泡麵？現有物資是否足夠？這些細節都需提前盤點並透過演練反覆驗證與強化。

顧承宇副校長則指出，災害發生當下中央無法即時掌握第一線情況，地方應建立健全通報網絡，結合里長系統進行即時回報。若通訊中斷，更須預設備援機制，如熟悉社區場域的慈善團體是否具備帳棚、發電機等應急設備，平時即應盤點整備。同時強調，在人員異動頻繁的情況下，制度化訓練格外重要，需透過定期演練確保應變團隊具備迅速反應與執行能力。