台灣20％基本已確認？　白宮行政命令文件解答「暫時性關稅」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

近期，部分人士引用美國USTR代表葛里爾（Jamieson Greer）稱相關稅率「基本上已經確認」的說法，批評賴清德政府所稱20%稅率可望再調降。對此，政府人士拿出美國白宮7月31日公布的行政命令文件，明確將台灣標示為屬於「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率」；換言之，台灣與美國的協議仍在進行，而這項稅率是屬於協議完成前的稅率。

根據白宮所公布的行政命令，第二項有關關稅修改，「Tariff Modifications」的部分，明確表示：第一，行政命令所修改後的稅率將於發布後7日於美東時間凌晨12時01分起生效，包括在新稅率生效前已裝船及在最後運輸途中，且在10月5月前進入美國之貨物，適用先前經修訂之第14257號行政命令之稅率。

第二，針對部分貿易夥伴，以附錄I列出適用稅率（如台灣稅率調整為20%），並適用第14257號行政命令相關例外規定。未列於附錄I之國家，徵收10%關稅；第三，附錄I內部分國家，已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率，而台灣就在文件中被列入附錄一的國家內。

政府人士表示，換言之，外界部分人士引用美國USTR代表葛里爾（Jamieson Greer）稱相關稅率「基本上已經確認」的說法，來批評賴政府所稱20％稅率是「暫時性稅率」可望再調降，是明顯的斷章取義，「台灣與美國的協議仍在進行，而這項稅率是屬於協議完成前的稅率」。