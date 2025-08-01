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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20%暫時性關稅怎麼算的？　他推算數字基礎：要守住貿易底線不容易

▲▼總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%。而總統賴清德表明目前20％是暫行關稅，在野黨則怒轟喪權辱國。立法院經濟委員會立委邱志偉今（1日）表示，要守住包含農業等相關貿易底線，是相當不容易的工作，台灣畢竟是美國第六大貿易逆差國，從暫時性稅率來看，和美國第三大貿易逆差國越南取得相同稅率，應是美方給予台灣此數字來源的基礎。

邱志偉認為，目前還只是階段性談判的稅率，日韓在最初的調整稅率都是25%才調降到15%，台灣第一波取得的調整稅率為20%，調整基礎是優於日韓，邱志偉深信未來第二波取得的調整的數據，應當可朝日韓目標調整。不過這還是要以未來的談判條件作為判斷基準，邱志偉深信談判團隊會守住底線，爭取台美最佳共識。

對於在野黨批評喪權辱國等等，邱志偉表示，在公布階段性的暫時稅率，就要急著批評政府，還以喪權辱國等不堪字眼來羞辱談判團隊，根本只是在干擾談判的進行，甚至會給予美方錯誤資訊，恐怕談妥的數據又讓美方疑慮，這是國人最不樂見的情況。

邱志偉認為，此刻國家最需要的就是團結，而不是繼續扯政府後腿。還有人在立法院說要抵制談判，甚至胡亂掰出投資金額，這都對於台美關係與現階段的談判毫無幫助，從白宮最新的行政命令來看，美方的稅率是從經濟與國安等綜合因素來判斷，藍白成天心向中國，想把台灣經濟帶入中國，這只會遭到更高的關稅制裁，甚至給台灣帶來國安的隱憂，奉勸藍白適可而止，不要繼續傷害台灣。

邱志偉認為，不論最終公布的稅率為何，國內相關產業都有可能受到衝擊，韌性特別條例的預算編列及配套方案，可能都必須要修正送審。希望藍白在後續的審查過程中，不要又繼續以政治理由胡亂增加預算或變更項目，能平心靜氣共同為國家遇到的最新政經情勢找出路，這才是國家人民之福。

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