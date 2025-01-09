健保總額9286億史上最高！醫界樂見盼解決3困境　民團批破壞機制

▲今年度健保署總額終於核定，圖為健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（9）日公布114年全民健康保險總額預算上看9,286億元，核定成長率以天花板的5.5%計算。整體金額與成長金額都是歷來最高的一年，這也讓醫界相當滿意，認為政府有回應醫療面臨困境，期待對於解決醫護出走、新藥納健保緩慢、民眾自費比例增加等三困境會有所有幫助。不過民間團體則批評，最後核定結果高出併陳版本「五毛給一塊」，總額與協商機制根本蕩然無存。

行政院核定114年度健保總額成長率範圍為3.521%至5.5%，去年底健保會協商今年度健保總額破局，以付費者代表方案成長率4.605%（約9207.5億元）、醫界代表方案成長率5.171%（約9257.3億元），兩案併陳送衛福部決定。

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今日健保總額終於拍板，衛福部直接採取成長率天花板的5.5%，年度預算上看9286億元，比基期（8,802.17億元）增加484億元；或以去年核定總額8755億元來看，成長金額達到531億元，都是歷年來最高紀錄。

▲核定114年度全民健康保險醫療給付費用總額。（圖／衛福部提供）

健保總額成長直上5.5%，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁直言，這是政府某種程度上回應過去兩年來民眾和醫界所面臨的環境變化，包含去年看到的醫護出走潮，近幾年新藥、新科技納健保給付的速度在放緩，最後是民眾到醫療機構就醫感覺自費的比率在增加。

洪子仁表示，這些現象不僅是醫界的問題，也成為民眾的共同感受，都是反映過去健保總額成長率不足，所以今年的成長率可以說是充分回應了醫界的期待，對於改善醫護人員出走、新藥新科技放緩等現象，提供了一個基本制度上的改善基礎；也滿足民眾對加速新藥新科技納健保，以及病友對癌症藥物快速納入健保的期望。

不過，這項結果讓醫改會感到憂心，執行長林雅惠指出，今年總額已是近年最接近雙方共識的版本，最終衛福部卻核定5.5%，高出併陳版本，是要五毛給一塊。113、114年的核定結果，再次提醒「總額與協商機制已蕩然無存」。

醫改會擔憂預算恐用於補貼點值，而沒有實質用於醫療服務與友善職場上。林雅惠直言，成長額度中近5分之1(約111億元)，用在支付標準調整，且衛福部已經承諾今年中要落實點值保障0.95元，相關預算恐直接用在補貼點值，無視衝量現實，沒有用在改善各專科之間分配不均。

此外，協商後醫改會旋即點出健保署的相關提案，沒有需求評估，也沒有預期效益；核定後從原本33億元甚至加碼到41億元，恐等於要全民空白授權。

醫改會呼籲衛福部，健保費用來自民脂民膏，應該用於提升醫療品質與公平分配為重，更應定期向社會大眾報告支付標準調整情況，這每一塊錢才能發揮其價值與效用。