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快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中南部8縣市豪大雨特報，午後雨擴全台！中央氣象署表示，今日西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

豪雨特報：高雄市、屏東縣

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大雨特報：南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣、金門縣

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今天凌晨發布「豪大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今日高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，澎湖、金門、高雄、屏東及南投至台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區留意積淹水。

氣象署也發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至周二晚上，蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，苗栗以南仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨機率，其他地區大多為多雲的天氣，清晨新竹以北有零星短暫陣雨或雷雨；午後新竹以北、東半部有局部短暫雷陣雨，大台北及北部、宜蘭山區午後降雨機率高，容易出現局部大雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周二西南風逐漸減弱，水氣仍多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，大台北、北部、東北部山區並有局部大雨機率。

氣象署預報，周三各地大多為多雲到晴，僅中南部有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；周四至周日各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

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