雨何時停？高壓增強下周返夏　鄭明典：不是常態「季風恐再回來」

▲太平洋高壓增強，西南風逐漸減弱。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

西南氣流減弱，中央氣象署表示，過去一周台灣在低壓帶的環境，受西南風和西南氣流影響中南部有顯著降雨，好消息是，隨著太平洋高壓增強，西南風逐漸減弱，逐漸恢復成典型夏季天氣，5日（下周二）後西南風逐漸減弱，雨過天晴。前氣象局長鄭明典則稱，太平洋高壓延伸到南海「這不是常態」，並不是說西南季風的影響就要結束。

氣象署預報，明天（4日）降雨逐漸趨緩，不過西南風影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率，其他地區大多為多雲，清晨新竹以北有零星短暫陣雨或雷雨，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、東北部山區午後降雨機率高，容易出現局部大雨。

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預計5日西南風逐漸減弱，中南部地區及澎金馬仍有局部短暫陣雨或雷雨，部份地區仍有大雨，但降雨空檔有增加的趨勢，北東維持午後雷陣雨，大台北、北宜山區局部大雨。6日至10日（下周三至周日）天氣回穩，恢復典型夏季天氣型態，各地大致高溫炎熱，午後山區留意雷陣雨。

▼西南風影響，苗栗以南仍有局部豪大雨。



前氣象局長鄭明典今天則發文分析，太平洋高壓延伸到南海，但這不是常態，主高壓在台灣東方遠海，西側的延伸高壓取代原來偏強季風槽的位置，有大氣波動的振盪變化特徵，不過，趨勢上，通過台灣的強季風帶會持續北上，高壓的範圍還會擴大。

鄭明典認為，這並不是說西南季風的影響就要結束，因為季節變化時間還早，短時間主要雨帶北移，華中、華北、韓國、日本都可能轉濕，「一段時間之後季風還可能再回來，災後復原的腳步不能停。」不過他說，今晚9時的時雨量圖「算乾了！」依據定量降雨預報還有一些訊號，量值不特別大，救災復原可加把勁。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，這波西南氣流降雨即將進入尾聲，明天起西南風逐漸減弱，中南部雖然還有下雨機會，但強度規模都會減小許多。預估5日降雨持續緩和，以午後雷陣雨為主，到了6日起高壓開始籠罩，各地放晴。