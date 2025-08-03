2段高峰「地形鎖定」7天豪雨灌發白　下波雷雨強襲大台北

▲西南氣流有減緩趨勢 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署針對「西南氣流豪雨事件」今（3日）晚8時30分最新說明，預估今晚到明天（4日）西南氣流逐漸減弱，整體雨勢有略微減緩的趨勢，不過環境不穩定，苗栗以南、澎湖、金門可能還是有大雨或局部豪雨發生機率，加上午後環境也不穩定，大台北、周邊山區也可能有午後大雷雨。

氣象署資深預報員朱美霖表示，西南來氣流影響之下，今天白天降雨顯著，苗栗以南、東南部以及澎湖明顯降雨，台南近山區也有500毫米以上降雨，高屏地區、南投山區也有300到500毫米左右的雨勢。回顧過去一段時間，7月28日到7月31日這段期間是受到第一波的西南氣流影響，從7月28日晚間開始第一波西南氣流增強，加上前期受到第8號颱風竹節草外圍環流影響，全台各地都有降雨出現。

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朱美霖進一步解釋，西南氣流影響下，大致上都是比較偏向苗栗以南、東南部的一帶降雨，尤其在西南風跟台灣地形的交互作用之下，山區附近也可能會有一些「地形鎖定」的強降雨作用，因此最明顯降雨大致上就是出現在嘉義以南的山區。

▲苗栗以南、澎湖金門仍有豪大雨可能 。



7月31日白天開始，西南氣流稍微的減弱一些，一直到8月1日左右，朱美霖說，從8月2日開始，西南氣流又增強，直到今天都是受第二波西南氣流的影響。

過去一周日累積雨量都有200到400毫米以上不等，尤其7/30~7/31西南氣流最明顯時，高雄山區日累積量就超過900毫米，8/2~8/3的這一波，台南山區有超過600毫米的日累積雨量，當中伴隨的短延時強降雨也是相當的明顯，像是3小時雨量200毫米以上的短延時大豪雨。至於最大的時雨量也在100毫米以上，是相當致災性的短延時強降雨。

7/28~7/31這四天整體雨勢上，主要是以澎湖、台中以南一帶，以及東南部的地區為主，較大雨勢大致上在山區，嘉義、台南還有高雄屏東的山區；第二波整體降雨熱區也大致是在中南部的這一帶。因山區鎖定的強降雨發生位置不一定會在同處，後期高屏山區也有比較顯著的雨勢。

過去一周的累積雨勢，高雄山區有超過1000毫米，屏東三地門這兩天也有超過1000毫米。整體環境上，目前西南氣流強度有逐漸減弱的趨勢，不過台灣附近的環境還是相當不穩定，西南風從南海附近帶來比較明顯的暖濕空氣，會帶來不穩定的天氣，尤其後續整體低壓有逐漸往北抬的趨勢，今晚到明天澎湖、金門仍有明顯降雨出現。

未來12小時的降雨趨勢預估，今晚苗栗雨南地區、嘉義以南的山區還是會有一些比較顯著的降雨出現，金門今晚開始比較明顯，明天白天到晚上，苗栗以南地區還是一個斷續續有一些陣雨或是雷雨的天氣，北台灣午後熱力作用影響下，也會有明顯的午後雷陣雨發展，大台北地區、周邊山區也要留意午後大雷雨。

明晚台灣附近還是一個在低壓帶以及西南風的影響，但太平洋高壓勢力有逐漸西伸，整體環境有逐漸回穩的趨勢，一直到了5、6日（下周二、三）左右，高壓的勢力是逐漸的西伸過來，6日之後整體天氣會回復到比較穩定。

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