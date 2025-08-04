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美貿易代表：新關稅基本已定　沒有立即調整的空間

▲美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於本周播出的訪談中表示，美國即將於8月7日開始實施的新一輪關稅稅率「基本上已定」，幾乎沒有立即調整的空間。他同時為總統川普針對巴西祭出的懲罰性關稅辯護，稱其具有政治與地緣戰略考量，並非異常行為。

葛里爾是在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）的預錄專訪中做出上述發言，他指出，「許多稅率是依據協議設定，有些協議已對外宣布，有些尚未公開，其餘則取決於我們與各國間的貿易逆差或順差程度。」他強調，這些稅率在接下來幾日內「不太可能改變」。

川普於7月31日宣布，將自8月7日起對包括歐洲聯盟、巴西等多國貿易夥伴加徵新一輪關稅，稅率範圍介於10%至41%之間。其中對南美最大經濟體巴西的課徵稅率高達50%，雖然包括飛機與橙汁等特定關鍵商品獲得豁免，但整體調升幅度仍顯著。川普並未避諱此舉與政治因素有關，稱巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭起訴是「政治獵巫」，而美方加徵關稅則是其對盟友被打壓的回應。

葛里爾為川普的做法辯護，指出運用關稅作為地緣政治工具「並不罕見」。他補充道：「許多貿易部長希望有更多討論，尋求與美國合作的新方式；但目前我們所見的這些稅率，其實已勾勒出總統關稅政策的整體輪廓。」

與此同時，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也在全國廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表達相似立場。他指出，儘管與部分貿易夥伴的磋商預計將在下週繼續進行，但「大多數稅率或多或少已經確定」。當被問及若市場對新關稅出現負面反應，川普是否可能回調稅率時，哈塞特明確回應：「我會排除這種可能性，因為這些都是最終協議。」

在川普政府一系列高關稅措施陸續上路之際，國際社會正密切觀察美國此輪關稅政策對全球經貿秩序與地緣政治所可能帶來的長遠衝擊。

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