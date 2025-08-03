點名台灣！　專家預期：可能7日前與美國達成協議

▲專家預期，台灣與印度等經濟體可能在7天緩衝期敲定協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣關稅稅率從32%調降至20%，行政院副院長鄭麗君3日返台，強調談判仍在進行中，將繼續爭取對台灣更有利的關稅條件。新關稅將於8月7日正式生效，國外專家預期，除了台灣與印度等經濟體可能在7天緩衝期達成協議外，不會出現重大政策轉變。

法新社報導，美國總統川普推動強勢關稅政策，賭上畢生累積的強硬談判者聲譽，堅信關稅是工具、也是對美國經濟實力的顯現，然而他的手法反覆無常，頻繁設定貿易最後期限之後又宣布撤銷或延長，催生「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，TACO）的說法。

不過分析人士認為，這次川普不會再走回頭路。美國智庫大西洋理事會國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）說，川普正在履行、甚至超越當初競選期間針對關稅問題所做出的承諾。

研究機構Evercore ISI分析師阿克斯（Matthew Aks）還預期，除了台灣、印度等經濟體可能在7天緩衝期達成協議外，川普最新的關稅政策不會出現重大轉變。

川普先前與歐盟、日本、南韓等國家達成貿易協議，設定關稅稅率，並稱這些國家會在美國進行巨額投資，但部分協議細節仍有模糊地帶，包括是否可能豁免，又或是製藥、半導體等產業接下來將面臨何種命運等。阿克斯說明，川普與其他國家領導人有理由避免深入到細節的部分，以便各方能夠以最正面的方式向公眾呈現協議成果。