美國BIS「人力荒」運作癱瘓　輝達H20晶片出口許可仍卡關

▲美企申請的數千件出口許可卡關。（圖／CTWANT提供）

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中美6月倫敦會談後，美國鬆綁輝達（NVIDIA）H20晶片得以銷往中國。未料日前傳出，美國商務部轄下的產業與安全局（BIS）因人手短缺等因素陷入運作癱瘓，影響包括H20在內的數千件出口許可申請案停滯不前。

根據外媒2日報導，當前BIS因人手流失嚴重，規則更新延遲、疏於對業界溝通，以及內部專家陸續離職等因素，使該機構陷入癱瘓。其中最受矚目的，就是對中國銷售AI晶片H20的許可延誤。

輝達CEO黃仁勳7月中旬訪中時曾經表示，已獲取美國政府准許取得晶片銷中許可，並預期可望盡快交貨，隨後美國商務部長盧特尼克等官員也確認齊出口將獲准。

截至7月底尚無任何許可發放，涉及訂單金額達數十億美元。美中貿易全國委員會會長譚森對此表示，半導體製造設備等價值數十億美元的出口許可停滯不前，恐讓中企轉向中國本土或其他國家供應商。

外媒先前報導，美國鬆綁H20晶片銷陸禁令後，輝達為此大舉追單台積電（2330），額外增產30萬顆H20晶片，將使輝達H20晶片庫存量從現有60萬至70萬顆向上增加。

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