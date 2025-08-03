陸官媒引述耶魯報告：美關稅稅率達1934年以來最高

▲美國政府今年以來實施的各類關稅措施將導致該國物價水平短期內上漲1.8%。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《新華社》報導指出，美國耶魯大學預算實驗室日前發佈報告顯示，隨著美國關稅政策進一步調整，其平均有效關稅稅率目前已達到18.3%，是1934年以來最高水平。多位美國經濟專家警告，該政策加重美國消費者與企業負擔，也可能拖累整體經濟增長，甚至引發輕微衰退，波及全球。

報告顯示，美國政府今年以來實施的各類關稅措施將導致該國物價水平短期內上漲1.8%，相當於平均每戶家庭損失2400美元。

報告指出，關稅政策對服裝和紡織品價格的影響尤為嚴重。鞋類價格短期內將上漲40%，服裝價格將上漲38%。從長期來看，這兩類商品價格將分別上漲19%和17%。

報告預計，受關稅政策拖累，美國實際國內生產總值增速今明兩年將分別下降0.5個百分點。另外，關稅政策將導致美國失業率到今年年底上升0.3個百分點。到2026年年底，失業率將上升0.7個百分點。

美國關稅政策持續衝擊全球經濟。《央視》也引述多位美國經濟專家警告，該政策不僅將加重美國消費者與企業負擔，也可能拖累整體經濟增長，甚至引發輕微衰退，波及全球。

▲ 美國關稅政策最終轉嫁給國內消費者。（圖／記者任以芳攝）

美國彼得森國際經濟研究所研究員加里·赫夫鮑爾直言，關稅政策「完全是荒謬的經濟政策」，美國消費者將首當其衝。他預測，「不出意外的話，到10月或11月，這些影響將反映在消費者物價指數（CPI）上。」

赫夫鮑爾進一步分析，今年上半年企業投資趨於保守，許多公司對未來充滿不確定，選擇推遲資本支出。「美國經濟正在放緩，許多家庭已經債務纍纍，整體正走向成長停滯，甚至可能輕度衰退。」

除通膨壓力外，就業數據疲弱亦引發市場擔憂。美國金融研究與分析公司首席投資策略師薩姆·斯托瓦爾指出，「額外的關稅，加上遠遜預期的就業報告，可能導致8月標普500指數再次下跌。」

專家認為，美國關稅政策不僅僅對美國的經濟情況造成影響，更會為全球經濟帶來額外的壓力。美國金融研究與分析公司首席投資策略師 薩姆·斯托瓦爾表示，這些關稅可能導致全球貿易放緩，給個人消費支出約佔美國經濟70%的美國消費者帶來壓力，並最終給全球經濟帶來額外的壓力。