中國爆發急性傳染病！官方曝「無特效藥可治」　美國二級旅遊警告

▲屈公病爆發！廣東佛山累積病例破6900。（圖／CFP）



記者許力方／綜合報導

中國廣東屈公病疫情嚴重（又稱基孔肯亞熱）截至上周，今年全省累計通報4824例病例，均為輕症，沒有重症和死亡病例，不過本周廣東暴增2892例本地病例，引起日本媒體和美國關注，美國疾管與預防中心（CDC）已經對中發布第二級旅遊警示。當局緊急派出疾控局局長前往佛山指導，同時發布「後遺症告知書」提醒，屈公病無特效藥可治。

美國CDC針對中國廣東發布二級旅遊警示，提醒民眾當地出現屈公病疫情，多數病例發生在佛山市。屈公病是由蚊子傳播的病毒引起，可透過防蚊液或穿著長袖長褲、待在有空調或安裝紗窗紗門的室內來防護，建議前往疫區的旅客接種疫苗，目前美國已批准2種屈公病疫苗使用。

日本媒體則引述港媒報導，廣東佛山正爆發蚊子傳播的熱帶病「屈公病」，當地感染人數已達約6900人，其中香港2日出現今年首例確診病例，為一名12歲兒童，從佛山返回後發燒，而佛山病例中有約九成的患者集中在順德區。目前中國當局已與世界衛生組織（WHO）保持聯繫，日本駐廣州領事館也提醒，佛山在7月8日首度通報感染病例，呼籲旅客應避免穿著暴露皮膚的衣物從事戶外活動。

▼美國發布二級旅遊警告。（圖／美國CDC）



對此，當局緊急派出國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長沈洪兵於2日帶隊前往佛山指導屈公病疫情防控。根據《央視》最新報導，7月27日至8月2日，廣東全省新增2892例本地病例，沒有重症與死亡，其中有2770例集中在佛山。官方統計，截至26日，今年廣東累積通報4824例。

不僅如此，當局2日並針對屈公病發布「後遺症告知書」，提醒民眾屈公病是由伊蚊傳播的急性傳染病，無特效藥可治，感染後可能出現持續高燒（39℃以上）、劇烈關節疼痛、皮疹等症狀，部分患者甚至會發展為慢性病痛或嚴重併發症。四大重點要求全體市民，一、家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、裝紗窗；二、清積水、清垃圾；三、出門穿著淺色長袖衣褲，噴塗防蚊液；四、全民行動滅蚊蟲。

