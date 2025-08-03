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「被美國課40%關稅」依舊樂觀！　緬甸：有望降到7%↓

▲▼ 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

儘管美國總統川普宣布對緬甸貨品加徵高達40%的新關稅，但緬甸軍政府仍對達成協議抱持樂觀態度。緬甸國家安全與和平委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）透露，目前緬甸與美國仍在就降低關稅進行協商，相關談判尚未結束。

根據《彭博社》報導，蘇敏敦指出，緬甸已主動提議，將進口自美國的商品關稅由原本高達88%的稅率，降至0%至15%不等，同時期望美方對緬甸貨品的關稅也能調整至0%至7%的區間。不過，由於華盛頓當局自2021年緬甸軍方推翻翁山蘇姬政府後，對大部分將領及內閣官員實施制裁，因此雙方目前的談判方式與溝通管道並不清楚。

緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）7月罕見致函川普，信中讚揚緬甸軍政府的政變，並將其與川普聲稱的「美國選舉舞弊」相提並論，暗示兩人都是「選舉不公」的受害者。他在信中更進一步要求美國降低關稅稅率，強調願意派遣高級貿易代表團赴美洽談。

儘管緬甸與美國之間的經貿往來在整個東南亞規模相對較小，但是根據緬甸官方數據，雙邊貿易額在截至3月的財政年度達到5億8830萬美元（約新台幣174億元），較前一年的7億190萬美元（約新台幣208億元）有所下滑，且美方持續處於貿易逆差狀態。

緬甸自4年前軍方掌權後，深陷經濟低迷，同時面臨日益激烈的內戰。敏昂萊7月31日則宣布，自8月1日起解除持續4年半的全國緊急狀態，聲稱將於12月舉行大選，但外界普遍認為該場選舉恐淪為政治表演。

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