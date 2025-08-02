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憂豪雨釀二次災害　綠委急籲政府：加速設置貨櫃組合屋等過渡住宅

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／民進黨立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／民進黨立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（2日）表示，丹娜絲颱風過後，西南氣流持續帶來豪雨，讓逾1萬6千戶屋頂毀損的民宅面臨二次災害威脅。陳冠廷急切呼籲，政府必須加速設置貨櫃組合屋等過渡住宅，他已向行政院提出完整的緊急過渡住宅建議方案。

陳冠廷指出，目前雖有消防、國軍協助覆蓋帆布，但這只是應急措施。在後續降雨不斷的情況下，災民急需安全穩固的臨時居所。「我們建議的過渡住宅方案，包括貨櫃屋、預鑄式組合屋等選項，都是可以快速搭建、具備完整生活機能的模組化住宅。」

陳冠廷表示，這次風災暴露出現有安置體系可迅速改善的部分，調查顯示超過95%災民選擇依親居住，而非入住政府收容所，反映出災民對隱私、生活品質的基本需求。民間貨櫃屋業者有充足資源，但難即時接洽需求者，需有公權力之行政部門讓資源出得去、有需求媒合的到。

針對過渡住宅的具體規劃，陳冠廷說明，他向行政院提出的建議版本中，明確規範地方政府應於用地點交後6個月內完成安置，並可採用預鑄式工法縮短工期。為加速執行，建議允許地方政府預先辦理框架採購協議，一旦啟動即可快速布建。

陳冠廷強調，過渡住宅的設置地點必須考量災民原有生活圈，避免過去災後臨時住宅區位偏遠、缺乏生活機能的問題重演。同時，水電、排污等基礎設施配套必須同步到位，讓災民在等待家園重建的過程中，仍能維持基本生活品質。

「丹娜絲颱風加上後續豪雨，現階段我們需緊急處理台灣災後安置體系」，陳冠廷表示，他已將包含緊急過渡住宅在內的完整建議提供給行政院參考，期待行政院版本能充分整合這些第一線的實際需求，在未來立法院審查時，他也將持續把關，確保法案能真正照顧到每一位受災鄉親的需要。

面對持續的降雨威脅，陳冠廷強調，重建工作刻不容緩，期待行政院能以最快速度提出特別條例，讓災區鄉親早日脫離風雨威脅，重返安居樂業的生活。

 
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