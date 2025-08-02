豪雨炸台南！粉專被問爆「百貨商場全營業」　網傻：居然還上班

▲台南多處地區傳出淹水災情。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）



網搜小組／劉維榛報導

台南今（2日）多處傳出淹水災情，已宣布停班停課。在地粉專《台南式 Tainan Style》表示，這波豪雨還會持續下，且強降雨範圍也擴及至溪北地區，呼籲民眾嚴防淹水災情。此外，粉專統一回應，「今日台南市區百貨商場目前皆正常營業」，引發網友傻眼直呼，「不要再去折磨沒休假的服務業百貨業員工！」

《台南式 Tainan Style》表示，台南從今日凌晨開始降下非常劇烈的豪雨，多處時雨量接近100毫米，永康甚至出現103.5毫米的時雨量，安定、新市、善化的累積雨量也已突破300毫米，各區幾乎都傳出積淹水災情。

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《台南式 Tainan Style》根據預報顯示直呼，目前雨還會持續下，且強降雨範圍也擴及至溪北地區，請全台南的大家持續嚴防積淹水災情。

另外，台南今日停止上班上課，不少網友私訊狂問百貨商場營業與垃圾車的問題，《台南式 Tainan Style》也統一回應，「今日台南市區百貨商場目前皆正常營業」、「今日垃圾停止清運一天」。

網友紛紛回應，「奉勸下雨一定要開燈，剛看到好幾台機車都沒開」、「不要再去折磨沒休假的服務業百貨業員工，平安在家注意安全最好」、「雨真的超級世界無敵大大的，我們台南一定要撐住」、「剛才要經過小東路地下道，發現已經淹水禁止通行了，只能繞道」、「這天氣...百貨公司居然還營業上班」、「好可怕的雨，直接倒在台南，希望水快退，雨不要再下了」、「今天的雨幾乎沒有停過」。



▲台南劇烈降雨預估要下到深夜。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）



受西南氣流籠罩，台南市2日凌晨起連續發布豪大雨與淹水警戒，多區累積雨量破錶，其安平、安南、永康、中西、關廟、仁德、山上、善化、官田等逾15個行政區進入淹水警戒地區均進入淹水警戒，白河水庫、虎頭埤與烏山頭水庫亦啟動洩洪措施，警方與市府防災系統全面啟動應變。

至於為何會發生這樣的強降雨，中央氣象署預報員趙竑說明，昨天西南風風速集中在巴士海峽至南海一帶，而今日風速增強區域已北移至台灣上空，代表台灣正處於西南風增強過程中，顯著對流雲系從日本南方到台灣延伸至華南沿海，台灣位於此強對流區內，出現較強對流和降雨。