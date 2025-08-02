快訊／大雷雨轟台南等4縣市　安定雨量破300毫米

▲嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）
記者葉國吏／綜合報導
西南季風持續影響，中央氣象署08：17針對高雄、屏東、台南、嘉義發佈大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分。
根據氣象署資料顯示，2025/08/02 00:00~2025/08/02 08:10累積雨量，台南市安定區已經306.5毫米、台南西港267毫米、台南新市254.5毫米、台南永康238.5毫米。
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▼本日0時至現在前10名雨量站資料。（圖／中央氣象署）
▲嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）
記者葉國吏／綜合報導
西南季風持續影響，中央氣象署08：17針對高雄、屏東、台南、嘉義發佈大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分。
根據氣象署資料顯示，2025/08/02 00:00~2025/08/02 08:10累積雨量，台南市安定區已經306.5毫米、台南西港267毫米、台南新市254.5毫米、台南永康238.5毫米。
▼本日0時至現在前10名雨量站資料。（圖／中央氣象署）
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