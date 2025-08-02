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「西南風增強區」正在台灣上空　今明雨最大

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲西南風增強，今天中南部出現較大雨勢，台南更出現淹水災情。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

白鹿颱風今天(2日)可能生成，雖路徑和外圍環流對台灣沒有影響，不過因西南風再度增強，今天和明天降雨規模較大，苗栗以南有大雨或局部豪雨，高屏山區有局部豪雨等級以上降雨。由於台南今發生嚴重淹水災情，氣象署統計，台南安定區累積雨量已破321毫米，出現驚人降雨主要是西南風增強區域正在台灣上空。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天西南風再度增強，今天苗栗以南地區有大雨或局部豪雨，尤其高屏山區可能出現「豪雨等級以上」的強降雨，天氣很不穩定。

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根據氣象署統計今天截至上午9點累積降雨量，整體降雨集中在苗栗以南、澎湖及台東山區等地區，其中以雲林以南雨勢最為明顯，台南降雨範圍廣泛，高屏山區也有明顯降雨。根據統計，台南市安定區今天累計雨量達321.5毫米，屏東三地門也有201.5毫米、高雄市旗山區有140.5毫米累積降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提估）

▲今日降雨觀測。（圖／氣象署提供）

短時強降雨方面，台南安定區3小時雨量234毫米，已達標「短延時大豪雨」標準，屏東三地門3小時雨量也有153.5毫米；最大時雨量部分，台南永康區有103.5毫米，屏東三地門88毫米，顯示台南以南地區出現明顯的短延時強降雨，氣象署也已發布豪雨特報，苗栗以南都有大雨或豪雨，台南、高屏山區有局部大豪雨。

至於為何會發生這樣的強降雨，趙竑說明，昨天西南風風速集中在巴士海峽至南海一帶，而今日風速增強區域已北移至台灣上空，代表台灣正處於西南風增強過程中，顯著對流雲系從日本南方到台灣延伸至華南沿海，台灣位於此強對流區內，出現較強對流和降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提估）

▲西南風增強區今天出現在台灣上空，帶來強降雨。（圖／氣象署提供）

此外，趙竑指出，日本南方海面昨天生成的熱帶性低氣壓，因海氣條件適合，未來24小時內有機會發展為輕度颱風，路徑偏北朝東北前進，環流對台灣不會有直接影響。不過隨著系統北移，台灣附近受西南風影響，苗栗以南特別是彰化以南降雨明顯，有時雨量50到70毫米的降雨。

趙竑表示，今天白天降雨仍以苗栗以南為主，尤其嘉義以南降雨範圍廣泛，雨量也比較大，特別是高屏山區有局部豪雨等級以上的降雨；其他地區多雲到晴，留意午後雷陣雨。今天晚上過後，午後雷陣雨趨緩，不過苗栗以南地區降雨持續，這波降雨以平地較明顯。明天白天降雨則要留意中南部有短延時大雨、豪雨，甚至豪雨等級以上降雨。明天晚上到後天清晨降雨趨緩，中南部降雨量質有減緩趨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提估）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提估）

至於下周降雨趨勢上，趙竑說明，下周一西南風影響，苗栗以南仍有豪大雨，其他地區為午後雷陣雨；下周二太平洋高壓增強，西南風減弱，雨勢趨緩，中南部有局部大雨，其他地區為午後雷陣雨。

此外，因西南風偏強，沿海陣風大，新竹、桃園、馬祖、金門可能出現8級陣風，恆春、蘭嶼、綠島等離島浪高可達2公尺，海上作業及航行應提高警覺。

趙竑最後提醒，由於連日降雨導致山區土壤含水量偏高，土質鬆軟，道路脆弱，需防範坍方、落石與土石流等災害。

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