豪雨猛灌「9公路預警封閉」　3處災阻不通

▲台29線4K+300~4k+800三明火路段路基坍滑沉陷，道路封閉管制。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

西南風挾帶豪雨，道路陸續傳出災情，公路局今（2）日中午12時更新最新通阻資訊，目前預警性封閉路段達9處，道路中斷3處，另有1處道路淹水管制。公路局也疾呼，豪雨期間山區道路易坍方、落石，非必要勿前往山區。

連日豪雨轟炸，南高屏有13處公路發生災情或預警封閉，其中高雄桃源台20線南橫公路溪水暴漲、台29線那瑪夏路區三明火路段路基沉陷，該3處路段目前交通受阻無法通行；另有高雄和屏東有9處公路路段預警性封閉；台南市七股台17線樹林路段北上車道淹水，改調撥南下車道行駛，預計下午3時排除。

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公路局表示，將持續監控天氣與道路狀況，即時透過CMS、幸福公路APP、警廣及各媒體發布通阻資訊。呼籲民眾雨勢猛烈期間勿進入山區道路，掌握即時資訊、提早規劃行程，保障行車安全。

▲台29線三明火路段路基坍滑沉陷。（圖／公路局提供）

預警性封閉路段：9處

1.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500(荖濃路段)東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市桃源區台20線79K至89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月01日18時實施預警性封閉，其中79K+400(樂樂路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)預計8月2日13時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線20K+630(六津橋)因強降雨導致野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0k+150(南沙魯路段)及4K+150(錫安山路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

路災阻路段：3處

1.高雄市桃源區台20線91K+500 (東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市桃源區台20線99K (復興路段)荖濃溪水位暴漲至路面，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4k+800(三明火路段) 路基沉陷封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災情:1處

1.台南市七股區台17線北上161K(樹林路段)淹水封閉北上車道，可調撥南下車道通行，預計15時排除。