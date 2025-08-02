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川普下令「部署2艘核潛艇」到合適的地方　反擊俄前總統挑釁言論

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）不滿俄羅斯前總統言論太挑釁，表示已下令將2艘核潛艇部署到合適的地區。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普近日跟俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）隔空互嗆。川普2日凌晨表示，基於梅德韋傑夫的極具挑釁性的言論，他已經下令將2艘核潛艇部署到合適的地區。

川普2日凌晨在Truth Social表示，基於俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫極具挑釁性的言論，以防那些愚蠢且煽動性的言論成真，他還說「言論非常重要，往往會導致意想不到的後果，我希望這不會成爲那種情況之一」。

梅德韋傑夫日前在網路平台發文，直言川普向俄羅斯祭出最後和談期限，根本是在玩「最後通牒遊戲」，他要川普應該記住2件事情，首先是俄羅斯不是以色列或伊朗，其次是每一個新的最後通牒都是一種威脅，都是在朝戰爭邁出的一步。

川普得知梅德韋傑夫的回應後，7月31日直接點名梅德韋傑夫「注意你的言辭」，還說梅德韋傑夫正在踏入「非常危險的領域」。不料，梅德韋傑夫完全不買單，還繼續嗆說「如果俄羅斯前總統的幾句話，就能引起美國總統的緊張反應，那麼俄羅斯所做的一切就是對的，並會繼續走自己的路」。

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