　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

▲微軟公開AI難取代的工作前10名。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在人工智慧迅速普及的今日，白領職場受到衝擊的情況越來越明顯。根據《CNBC Make It》報導，微軟近日發布一項名為《生成式AI對職業影響》的研究報告指出，相較於高度依賴資訊處理的白領工作，藍領職業因為與AI互動較少，反而成為未來更具穩定性的就業選項。

這份研究分析了2024年1月至9月期間，美國使用者與微軟AI聊天機器人Bing Copilot的20萬筆匿名對話記錄。研究團隊將對話中使用者所追求的目標定義為「使用者目標」，而AI在對話中執行的任務則稱為「AI行動」。舉例來說，若使用者想學習如何列印文件，目標是「操作辦公設備」，而AI的角色則是「訓練他人使用設備」。

研究顯示，大多數使用者傾向於透過AI協助完成「資訊搜尋」、「撰寫內容」及「溝通交流」等任務，而AI也在這些領域展現出極高的完成度。報告指出，AI多以「教練」、「顧問」或「教師」等輔助性角色出現，協助人類理解並完成任務。

由於AI主要在語言處理與資訊分析領域發揮作用，像是翻譯員、歷史學家、作家及業務代表等職業，被列為最容易受到AI取代的類別。

與此同時，藍領職業多數與實體作業相關，例如清潔、按摩、屋頂施工、洗碗等工作，因較少使用AI工具，在報告中被歸類為受AI影響最小的職種。

AI接觸率最低的10個工作：

採血員

護理助理

危險品清除工人

助手、油漆工、泥水匠，

防腐師

工廠和系統操作員

口腔顎面外科醫師

汽車玻璃安裝和維修工

船舶工程師

輪胎修理工和更換工

根據蓋洛普的調查顯示，截至2025年，白領族群中有27%經常在工作中使用AI，比2024年增加12%。其中科技業使用率最高達50%，其次為專業服務業34%、金融業32%；而生產線及前線工作者的使用率則從2023年的11%降至2025年的9%，幾乎沒有成長。

專家拉文‧傑蘇塔山（Ravin Jesuthasan）指出，AI快速改變了白領工作的結構與技能需求，也縮小了技能紅利差距。他強調，雖然白領需要快速提升技能以因應變局，但許多藍領職業依然具備高度穩定性。

他以水電工為例說明：「我家的水管設施跟你家的完全不同，因此機器要取代我這個水電工還差得遠。」他也補充，如今的藍領職業不再只是體力勞動，更需要熟悉先進技術，甚至操作複雜設備，因此吸引愈來愈多年輕人投入。

延伸閱讀
還裝！新莊棄屍男住家落網　「四肢癱軟」需要人攙扶
親戚小孩討Labubu遭拒崩潰尖叫！還砸壞百萬水晶吊燈　家長：兒子沒惡意
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到日本！台灣登山隊爬富士山「亂綁布條」　山友氣炸了
曹興誠認「民進黨請我推動罷免」　徐巧芯驚：他真這樣講耶
快訊／07:48花蓮4.6地震！最大震度4級　8縣市有感
快訊／07:47花蓮3.9地震　最大震度4級
快訊／台南「暴雨淹水」車險滅頂！　今早緊急停班課
正妹女公關遭割喉亡！曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪！　美財政部急解釋

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

盧比歐：美中進入「戰略穩定期」　對台立場曝光

再添一國力挺！　柬埔寨宣布：將提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

台美協議卡關原因曝！　外媒：美商務部長要台灣「再加碼投資」

女高中生騎單車被撞翻！　日網見1行為搖頭

川普施壓降息　聯準會理事辭職

台灣20％關稅還能降？　美貿易代表：這不是我關心重點

就業數據難看　川普宣布開除勞工統計局長

川普關稅掀牌衝擊美股！道瓊狂洩542點　台積電ADR跌2.65％

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【泰格與雪兒】中華電信

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪！　美財政部急解釋

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

盧比歐：美中進入「戰略穩定期」　對台立場曝光

再添一國力挺！　柬埔寨宣布：將提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

台美協議卡關原因曝！　外媒：美商務部長要台灣「再加碼投資」

女高中生騎單車被撞翻！　日網見1行為搖頭

川普施壓降息　聯準會理事辭職

台灣20％關稅還能降？　美貿易代表：這不是我關心重點

就業數據難看　川普宣布開除勞工統計局長

川普關稅掀牌衝擊美股！道瓊狂洩542點　台積電ADR跌2.65％

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪！　美財政部急解釋

離家17年母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年！法官一查財產打臉她

梅西與隊友的標配竟是勞力士Daytona　他戴停產特殊版襯百億身價

8月2日星座運勢／牡羊已撐過最低潮！　射手要防詐騙

當白飯從餐桌消失－台灣稻米產業突圍新出路

輝達效應使房價續漲　北士科10大建商看法出列

快訊／07:48花蓮4.6地震！最大震度4級　8縣市有感

洋基重砲回歸在即！　賈吉鎖定下週對遊騎兵系列賽復出

AI威脅白領職場？微軟公開「10大AI難取代工作」　藍領反成新寵

快訊／07:47花蓮3.9地震　最大震度4級

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

國際熱門新聞

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

暴雨狂炸美東！　紐約、紐澤西宣布緊急狀態

川普關稅掀牌衝擊美股　道瓊狂洩542點

川普：我已下令部署2艘核潛艇

台灣20％關稅還能降？　美貿易代表：這不是我關心重點

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

台美協議卡關原因　商務部長要台加碼投資

川普施壓降息　聯準會理事辭職

就業數據難看　川普宣布開除勞工統計局長

赫見體重計紀錄不是她　疑尪偷吃

日女學生闖紅燈撞車摔翻　掀網友熱議

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」

海底傳怪聲？4頭鯨魚擱淺瘋傳「地震前兆」

更多熱門

相關新聞

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

亞太區指摽性AI展「AI WAVE SHOW」在台北世貿一館盛大登場。近200家新創團隊與企業，展出超過300項產品，從生活到製造、從台灣到國際，探索AI在各個領域的實際應用與未來可能性。《ETtoday新聞雲》帶你直擊，亮點廠商一次看。

微軟列出短期內不易被AI取代職業清單

微軟列出短期內不易被AI取代職業清單

嘉義環保局AI監控災後復原露天燃燒

嘉義環保局AI監控災後復原露天燃燒

張家碩接任興華中學校長　邁向AI時代教育革新

張家碩接任興華中學校長　邁向AI時代教育革新

上班又要育兒快崩潰　女訓練AI幫忙養小孩

上班又要育兒快崩潰　女訓練AI幫忙養小孩

關鍵字：

周刊王AIAI科技微軟

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

快訊／大雷雨轟5縣市　10縣市「超大豪雨」特報

魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面