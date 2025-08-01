張家碩接興華中學校長打造「五好心」　邁向AI時代教育革新

▲▼ 嘉義市私立興華中學校長由前嘉義縣嘉新國中張家碩(圖左)接任，昨（7/31）由前校長郭彥麟手中接下印信 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市私立興華中學卸、新任校長交接7月31日舉行，新任校長張家碩並於8月1日上任，張為112年度教育部表揚之資深優良教師，投身教育已逾三十年，長年致力於品格與學力並重的教育實踐，對教育現場的深刻理解與熱忱，為興華注入嶄新能量。

▲ 嘉義市私立興華中學校長由前嘉義縣嘉新國中張家碩(前排左3)接任 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張家碩曾獲特殊優良教師、師鐸獎，全國技藝教育績優人員，更在93年初任於嘉義縣香林國中，94年至98年服務溪口國中，接續於98至106年任職新港國中校長，106至113年嘉新國中校長，領導統御能力頗受讚譽。

面對即將到來生成式人工智慧（如ChatGPT、Copilot）所推動的「人機協作時代」，張家碩校長提出「五好【心】校園」理念，即「存好心、說好話、學好樣、做好事、讀好書」，強調以品德為核心，培育具有AI素養與倫理判斷力的現代青年。張校長指出，未來社會不僅需要技能卓越的專業人才，更需要具備全球視野、良好價值觀及負責任使用AI能力的公民。

▲ 嘉義市私立興華中學校長由前嘉義縣嘉新國中張家碩(前排右3)接任 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張家碩規劃打造興華中學以「績效學習、健康成長」為發展目標，深化語文與資訊教育，推動「一證多照」制度，期許學生畢業前能同時具備語言實力與多張專業證照。這不僅是面對國際挑戰的基礎，更是與AI共學、共創的起點。

張家碩表示，各學部將依其特性發展。高中部將以紮實的學術訓練與國際交流為雙主軸，培養學生在AI輔助下的批判思考與責任運用能力，並透過與日本興南中學、德島大學的合作，拓展跨文化理解與多元學習視野。高職部則強化專業技能結合AI應用，像是資料處理科透過強化資訊教學、推動證照制度，奠定AI時代的實務基礎，亦與日方科技企業Groovenauts展開合作洽談；餐飲與觀光科則融入AI於服務與管理流程中，同時不失對職人精神與人際互動價值的堅持。

張家碩校長強調，AI時代的教育不應只是追求技術效率，更要兼顧人文精神與教學情感。未來，他將持續帶領團隊打造具前瞻性與人文關懷的校園環境，培育能與AI共存共創、勇於承擔未來責任的世界公民，迎向更加多元、開放且充滿挑戰的教育未來。