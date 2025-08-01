災後復原防範露天燃燒　嘉義環保局採用AI系統監控

▲▼ AI監控露天燃燒 嘉義環保局嚴防災後空汙 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風重創嘉義，大部分被颱風掃落的樹枝、樹葉，已集中清運至合法的場域處理，但仍有少數民眾貪圖方便，就地焚燒廢棄樹枝。為守護環境，嘉義縣環保局出動「AI智能煙霧探測制高點監控系統」，加強稽查。提醒民眾，若違規露天燃燒最高可處10萬元罰鍰。

嘉義縣環保局透過「AI智能煙霧探測制高點監控系統」隨時監控，如查有違規事項，系統可自動計算污染位置座標，讓稽查員直接導航至現場，不用再透過通報圖片，花費時間尋找污染地點，大幅提升稽查效率，更能快速掌握污染事件並即時解決污染問題。

環保局指出，今年僅透過「AI智能煙霧探測制高點監控系統」已查獲19件露天燃燒案件，再搭配空拍機、空品感測器等科技設備，累計共告發32件露天燃燒案件，開出17萬860元罰單。

環保局表示，民眾在清理家園時，廢樹枝葉應聯絡當地公所清潔隊或交由合法清除業者清除，勿將廢樹枝葉任意露天燃燒，若違規露天燃燒經查獲，將處以新臺幣1200至10萬元的罰鍰，若違反者是營利公司或工商場，最高可處新臺幣500萬元罰鍰。

環保局長張輝川則說，露天燃燒處分只是一種行政手段，最終目的是希望民眾能改變以往露天燃燒的習慣，減少空氣污染排放。

張輝川提醒民眾，雜草、廢樹枝葉可就地堆肥腐化；大型物件，或需大量清除者，可聯絡地方公所清潔隊協助。呼籲民眾妥善處理廢棄物，共同守護我們的環境。