00後的年輕人「這1天一定排休」　過來人搖頭：年紀大的也會請假

▲原PO發現，00後的孩子不會在生日當天上班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

生日一年只有一次！當天會不會請假休息，好好度過這特別的一天呢？近日有網友發文透露，他們公司來了很多00後的年輕人，結果他就發現，現在的孩子都會在生日當天請假，以前他都沒這麼想過。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「00後生日當天好像都不上班」為標題發文，提到他們公司近幾年來了很多00後的年輕人，經過他的觀察，他發現大家都會在自己生日當天休假，現在的孩子是不是都不想在生日當天做事？他以前從沒這麼想過，但看他們這樣，覺得若能在生日那天放鬆一下，似乎也不賴。

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貼文曝光後，不少網友表示，「就當作送自己的生日禮物，好好休息也不錯」、「有特休就排下去啊，為啥不排」、「生日當天請假正常，我跟我同事都會」、「生日當天請假，吃生日優惠餐廳」、「我也是，特休留一天給自己」、「可以的話會安排連假出去」、「公司有給生日假」、「生日我最大」。

還有網友直呼，「周遭六、七、八年級生生日也不上班啊」、「誰說只有00後，我也是生日絕對不工作」、「我80後也是生日不上班啊」、「不用00後，大叔我生日當天以前都會請特休」、「不用00後，本來一堆人都這樣」、「啊？我年紀大的也會這樣請假啊！除非那陣子工作超忙，或沒假了才不請」。