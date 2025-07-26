立委不同意票全領先！他喊「看來罷免大失敗了」　網：還有823

▲目前正在開票中。圖為王鴻薇選區 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免投票，名單包含24位藍委以及新竹市長高虹安。目前各選區已經在進行開票作業，至截稿前，除了高虹安，被罷免人的不同意票均大於同意票。就有網友發文表示，現在不同意票幾乎都領先，看來要大失敗了？

不斷更新／開票狀況請點此

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《選罷法》第90條規定，罷免案投票有兩道門檻。一為罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一；二為罷免同意票數必須多於不同意票數。

各選區目前陸續開票中，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「看來要大失敗了」為標題發文，提到被罷免人一開始都是「不同意票」領先，看起來似乎大罷免要失敗了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「同意的都早早去投很正常」、「反正有一邊要崩潰」、「票底開了才知道」、「急什麼」、「才剛開始」、「還有823，不要舒服太早」、「要看葉元之，他最危險」、「全面不同意居多」。開票狀況引起討論。

事實上，今天是第一波投票。7月2日，中選會通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日也通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、竹縣林思銘罷免案，加起來一共7人，投票日都在8月23日。

*最終票數請以中選會公告為準