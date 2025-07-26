他曝北市3區投票熱度！松山排一長串　南港「完.全.沒.有.人」

▲大罷免投票今日舉行。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免首波投票今（26日）上午舉行，投票時間至下午4時，有網友上午觀察各地投票所人潮變化，直擊大安、松山與南港三區投票狀況，發現各區熱度差很大。其中松山區人潮爆滿，南港區卻「完.全.沒.有.人」。貼文引發熱烈討論，網友各自回報所在區域的情況，有人表示「文山區走不動、一堆老人」，也有人說「我家這都沒人…」

原PO在PTT的HatePolitics板發文「台北市三個區的投票人潮」，雖然自己不能投票，但今天特地在租屋附近觀察各區投票情況。他發現大安區「肉眼可見選務人員比投票人多」，但還是有2-3人在投票，還有幾個人在門口聊天；松山區則相反，排了長長人龍，「甚至比總統大選還長」，預估投票率會很高。最後是南港區，這區最冷清，完全沒人，選務人員也只能大眼瞪小眼。

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底下留言區網友各自回報，「內湖這邊早上人蠻多的」、「台中廖偉翔選區人超多，不輸選舉」、「我文山區這邊也是人很多，不過還是很快就投好了」、「松山人爆多，8點開始就每間30人以上排」、「剛經過仁中人不多，仁小多一點，大安國中則是比較多」、「大安區一直有排隊人潮」、「內湖的本子大概60-70%有蓋章。」

但也有人表示，「其實投蠻快的，人潮要搞到排隊真的不容易，畢竟選票單純、選項單純」、「北市下午場才準，早午餐吃完才去~」、「其實也只有一票 很快就投完了」、「有沒有人潮看不太出來」、「其實正常狀況，投票所根本不應該排隊，投票超快的好嗎」、「我這邊九點去投完全不用等，因為說真的，除非前面有人動作慢，不然才一張選票，就是要或不要，很快的」、「核對身分+翻名冊蓋章+給選票，才是這次投票最耗時的。」