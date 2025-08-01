搶不到鬼滅之刃電影票！威秀、秀泰說明「遭程式惡意攻擊」

▲許多網友今天中午搶訂票。（圖／翻攝自Facebook／威秀影城粉絲團）

記者曾筠淇／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今（1）日中午12時起，可以訂票劃位，然而，卻有不少網友都無法透過威秀、秀泰等影城的網站或APP訂票，因而在網路上直呼，「網頁進不去，APP也進不去」、「整個癱瘓」、「到底誰說過氣的」。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今天中午可以訂票劃位，但中午12時許，就有在PTT上發文表示，票才開始預購，結果網站就掛了，這可是破日本票房紀錄的鬼滅，威秀、秀泰都沒做好準備嗎？買電影票像搶演唱會一樣。還有網友發文直呼，平常都用手機訂票，結果今天威秀卻登不進去，一直轉。

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其他網友也紛紛直呼，「美麗華也當機，到底誰喊鬼滅過氣啦」、「新光我也進不去」、「說好的過氣呢」、「沒救了，被威秀登出後，重登入要認證失敗」、「被登出+1」、「幾乎每一家都掛」。還有網友表示，「早知道請假去現場排，再也不信什麼鬼滅過氣」、「等等直接去現場好了」、「電影院超多人再買票的，扯到爆」。不過也有網友則說，「國賓一路大順暢」、「國賓很穩」、「國賓很順啊」。

威秀影城下午1時許透過粉專發出「售票系統遭遇惡意攻擊說明」，提到威秀影城官網線上售票系統遭非法程式惡意攻擊，「包括會員系統等，暫時無法正常使用，現正緊急進行系統防禦優化，逐步恢復正常運作中」，請購票影迷耐心等候。

秀泰影城下午2時31分也透過粉專發布「官網及APP系統遭遇搶票程式惡意攻擊說明」，指出官網及APP售票系統於今日中午12時遭搶票程式惡意攻擊，「購票系統瞬間湧入流量導致無法訂票，目前已陸續恢復正常運行中」。