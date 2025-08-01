　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶不到鬼滅之刃電影票！威秀、秀泰說明「遭程式惡意攻擊」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／威秀影城粉絲團） 

▲許多網友今天中午搶訂票。（圖／翻攝自Facebook／威秀影城粉絲團）

記者曾筠淇／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今（1）日中午12時起，可以訂票劃位，然而，卻有不少網友都無法透過威秀、秀泰等影城的網站或APP訂票，因而在網路上直呼，「網頁進不去，APP也進不去」、「整個癱瘓」、「到底誰說過氣的」。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今天中午可以訂票劃位，但中午12時許，就有在PTT上發文表示，票才開始預購，結果網站就掛了，這可是破日本票房紀錄的鬼滅，威秀、秀泰都沒做好準備嗎？買電影票像搶演唱會一樣。還有網友發文直呼，平常都用手機訂票，結果今天威秀卻登不進去，一直轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友也紛紛直呼，「美麗華也當機，到底誰喊鬼滅過氣啦」、「新光我也進不去」、「說好的過氣呢」、「沒救了，被威秀登出後，重登入要認證失敗」、「被登出+1」、「幾乎每一家都掛」。還有網友表示，「早知道請假去現場排，再也不信什麼鬼滅過氣」、「等等直接去現場好了」、「電影院超多人再買票的，扯到爆」。不過也有網友則說，「國賓一路大順暢」、「國賓很穩」、「國賓很順啊」。

威秀影城下午1時許透過粉專發出「售票系統遭遇惡意攻擊說明」，提到威秀影城官網線上售票系統遭非法程式惡意攻擊，「包括會員系統等，暫時無法正常使用，現正緊急進行系統防禦優化，逐步恢復正常運作中」，請購票影迷耐心等候。

秀泰影城下午2時31分也透過粉專發布「官網及APP系統遭遇搶票程式惡意攻擊說明」，指出官網及APP售票系統於今日中午12時遭搶票程式惡意攻擊，「購票系統瞬間湧入流量導致無法訂票，目前已陸續恢復正常運行中」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／鄧佳華獄中最關心「簡簡好不好」　不知被分手
知名火鍋宣布歇業　全台分店都收了
快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！無呼吸心跳
高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光
民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免
快訊／5地區明天雨量達停班課標準
打臉割頸男人財兩失！女公關妹悲怒：判死也就1槍瞬間
快訊／賴清德、蕭美琴、卓榮泰分別捐1個月薪
一家5口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助
太有愛！江蕙宣布「捐1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭出征到停業！「反罷飯糰店」重新營業　他買100個：邀大家刷5星

全台好多房！聯誼台積電男「一見面秒幻滅」　熟女嘆：我也年薪百萬

快訊／5地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

輸給日韓、泰國！「台灣第55名」70國關稅稅率曝　PTT嘆：後段班

搶不到鬼滅之刃電影票！威秀、秀泰說明「遭程式惡意攻擊」

又1家在地書店沒了！陪伴19年青春...彰化金石堂10/30吹熄燈號

向校友募款也沒有！創校60年同濟中學熄燈　千萬教師薪資成爛帳

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

遭出征到停業！「反罷飯糰店」重新營業　他買100個：邀大家刷5星

全台好多房！聯誼台積電男「一見面秒幻滅」　熟女嘆：我也年薪百萬

快訊／5地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

輸給日韓、泰國！「台灣第55名」70國關稅稅率曝　PTT嘆：後段班

搶不到鬼滅之刃電影票！威秀、秀泰說明「遭程式惡意攻擊」

又1家在地書店沒了！陪伴19年青春...彰化金石堂10/30吹熄燈號

向校友募款也沒有！創校60年同濟中學熄燈　千萬教師薪資成爛帳

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」PTT炸鍋　真相逆轉

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

生涯最嚴重拉傷大腿失去知覺　曾峻岳終於回一軍：還是想要終結者位子

最新「高雄然一酒店」今開幕　客房18坪起跳、限10歲↑入住

刷進7分半內！BMW M3 CS Touring奪「紐柏林最速旅行車」寶座

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」！女婿竟是共犯

妮可基嫚58歲狀態好到封神！82飲食法、精華油泡澡養出無懈可擊的美貌

「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

生活熱門新聞

台中雨量創第7高　「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

1國家槓上川普！50%超高稅「一瞬間降回10%」

快訊／又有熱帶低壓生成　24小時內增強為白鹿颱風

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

快訊／豪雨炸不停！　6縣市19區鄉今停班課

他一看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然會談判

快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

不用靠發錢！他曝「民進黨1大招」挽回民心

媒體人用「3不1沒有」總結關稅記者會

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

雨還要下！紫爆擴大豪雨以上熱區曝

正妹街頭「甩按摩棒」　身分是G級女優

端4千億美元換更低稅率　賴清德喊保密！PTT炸鍋

更多熱門

相關新聞

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　

神作即將再次席捲全球影迷目光，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本上映僅四天即創下驚人的70億日幣票房，吸引超過500萬人次進電影院朝聖。日前釋出全新視覺圖，炭治郎、冨岡義勇與猗窩座對決的畫面，濃烈色彩呈現出激烈戰鬥張力，木棉花同步公開首周特典為電影視覺圖收藏小卡，並公布全台各影城的開放劃位時間和領取特典時間，本次更會有影城開設8/8午夜零時全台最速上映場次，讓鬼滅迷第一時間進場直擊無限城的大戰。

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

他曝北市3區投票熱度！這區「完全沒有人」

他曝北市3區投票熱度！這區「完全沒有人」

《鬼滅之刃》 新宿車站超多出口像無限城

《鬼滅之刃》 新宿車站超多出口像無限城

現在考公務員是好時機？網嘆：只剩1優點了

現在考公務員是好時機？網嘆：只剩1優點了

關鍵字：

鬼滅之刃威秀影城秀泰影城PTT搶票訂票

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面