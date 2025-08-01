健檢報告出現「毛玻璃」三個字　45歲媽媽眼淚流下來

▲一名45歲婦女因健檢報告出現「肺部毛玻璃樣病變」而流淚。（是意圖／達志）



記者曾羿翔／綜合報導

隨著低劑量電腦斷層掃描（LDCT）成為健檢常規項目，越來越多民眾在報告中發現「毛玻璃（GGO）」或「小結節（SPN）」等影像異常，令人憂心是否罹患肺癌。對此，胸腔內科醫師廖繼鼎提醒，這些名詞不代表癌症，更不是末期警訊，民眾應保持冷靜、正確判斷。

廖醫師發文以【當健檢報告出現毛玻璃三個字，你會怎辦】為題分享，一名45歲媽媽因健檢報告出現「肺部毛玻璃樣病變」而流淚詢問是否是肺癌。醫師回答這位媽媽，現在不是急著治療，而是學會選擇。事實上，「毛玻璃」影像如同肺部中的透明雲霧，可能僅是發炎反應，也可能是極早期的腺癌前病變，並非等同於惡性腫瘤。

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他指出，是否需要治療並非單憑名稱判定，而應依據三大指標來評估風險：是否含有「實心成分」、病灶是否有擴大跡象，以及個人的年齡、抽菸史與家族病史等背景。這些資訊共同決定後續是否需密切追蹤或積極處理。

「最重要的不是切或不切，而是做對的選擇。」廖醫師表示，有些小結節穩定、無變化者，可以每年定期追蹤；而具潛在惡性風險者，則應及早處理。錯誤的不是未治療，而是處置過快或過慢。

他強調，「毛玻璃」不等於「末期癌症」，更不是一發現就得手術。民眾應與專業醫師討論病灶特徵，選擇觀察還是手術才是關鍵。若健檢報告中出現「GGO」或「SPN」，建議先冷靜，尋找願意與病患共同評估、做決策的醫療夥伴，才是正確的第一步。