　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

健康30開始！花蓮醫院籲善用健保資源　曝免費癌症篩檢項目

▲▼花蓮醫院推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況。（圖／花蓮醫院提供，下同）

▲花蓮醫院推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升民眾健康意識，降低慢性病與癌症的發生率，衛生福利部花蓮醫院積極推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況，邁向健康人生。

花蓮醫院指出，根據統計，台灣每年超過11萬人罹患癌症，癌症死亡率更高居國人十大死因之首。然而，多數癌症若能早期發現，治癒率可達七成以上，顯示定期檢查與篩檢在預防及治療上扮演關鍵角色。

▲▼花蓮醫院推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況。（圖／花蓮醫院提供，下同）
 
成人預防保健服務 擴大對象範圍
自114年起，成人預防保健服務新增對象，針對不同年齡層提供以下免費健康檢查服務：
• 30歲以上民眾：每五年一次
• 40歲以上民眾：每三年一次
• 65歲以上長者：每年一次

檢查項目包括身高體重、視力、血壓、血糖、血脂、肝腎功能、尿液分析及健康諮詢等，有助於及早發現如高血壓、糖尿病、脂肪肝、腎臟病等慢性病風險。

▲▼花蓮醫院推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況。（圖／花蓮醫院提供，下同）

衛生福利部花蓮醫院提醒，許多慢性疾病在初期幾乎無症狀，若忽略檢查，容易延誤治療。醫院表示：「成人預防保健能幫助民眾提早發現身體警訊，及早介入治療，進一步降低未來罹患重大疾病的風險。」
 
為強化癌症防治，花蓮醫院配合政府政策，提供多項免費癌症篩檢服務，針對特定年齡層及高風險族群定期進行檢查，協助民眾及早發現病變、提升治療成效與存活率。相關服務內容如下：
• 子宮頸抹片檢查：提供給25至29歲婦女，每三年可接受一次檢查；30歲以上婦女則可每年接受一次，早期篩檢子宮頸癌病變。
• 人類乳突病毒（HPV）檢測：針對35歲、45歲與65歲之婦女，於該年齡提供一次免費檢測服務，協助提早發現與子宮頸癌相關的高風險病毒感染。
• 大腸癌糞便潛血檢查：45至74歲民眾可每兩年接受一次檢查；若有家族病史者，則於40至44歲期間即可開始每兩年檢查一次，有助於早期偵測大腸癌風險。
• 口腔黏膜檢查：提供給30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，每兩年一次；另針對18至29歲原住民中有嚼檳榔（含已戒）者，也提供每兩年一次檢查，以早期發現口腔癌前病變。
• 肺癌低劑量電腦斷層掃描（LDCT）：提供給有肺癌家族史之男性（45至74歲）及女性（40至74歲）民眾，每兩年可接受一次；另針對重度吸菸者（50至74歲，累積吸菸史20包/年以上），也提供相同頻率的篩檢服務。
這些免費篩檢不僅能大幅提升早期發現癌症的機會，也有助於降低治療成本與減輕家庭負擔。

▲▼花蓮醫院推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況。（圖／花蓮醫院提供，下同）

花蓮醫院免費健康檢查項目。

花蓮醫院提醒，民眾應主動關心自身健康，符合資格者應踴躍參加篩檢，及早預防、及早治療。花蓮醫院院長林彥雄強調：「健康是最寶貴的資產。我們期望民眾能改變被動就醫的觀念，主動定期檢查，才能真正掌握自己的健康，也為家人帶來安心保障。」

如需了解成人預防保健與癌症篩檢資格與內容，歡迎洽詢衛生福利部花蓮醫院健康管理部，或撥打專線 03-8358141 分機3180，守護健康，從現在開始！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
收押203天！李文宗2千萬交保　微笑步出法院
蔡依林罕見崩潰大哭！　認了被瘋狂折磨：下輩子不要再一次
柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院將開庭審理
全台最大星巴克搶先看！　24小時營業
大谷翔平36轟兩分砲！連4戰轟出日本紀錄
童子賢控捐7000萬遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除
新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近
蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

改裝排氣管「帥不起來」　南警聯合稽查舉發58件違規

警破「挖寶式」毒品交易　陳姓通緝犯埋包大麻煙油、LSD毒郵票

健康30開始！花蓮醫院籲善用健保資源　曝免費癌症篩檢項目

創新轉型！　4農業科技新秀為花蓮創業嘉年華暖身

無私守護家鄉30載！花蓮志工團隊勇奪全國家庭教育最高榮譽

展現震後重生韌性！花蓮火車站「小石花家族」熱情迎賓

返鄉貢獻不是夢！門諾就學獎助學金8/1開跑　1學期最高8.2萬

大貨車水箱過熱刁車　台東初鹿警熱心協助脫困化解危機

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

改裝排氣管「帥不起來」　南警聯合稽查舉發58件違規

警破「挖寶式」毒品交易　陳姓通緝犯埋包大麻煙油、LSD毒郵票

健康30開始！花蓮醫院籲善用健保資源　曝免費癌症篩檢項目

創新轉型！　4農業科技新秀為花蓮創業嘉年華暖身

無私守護家鄉30載！花蓮志工團隊勇奪全國家庭教育最高榮譽

展現震後重生韌性！花蓮火車站「小石花家族」熱情迎賓

返鄉貢獻不是夢！門諾就學獎助學金8/1開跑　1學期最高8.2萬

大貨車水箱過熱刁車　台東初鹿警熱心協助脫困化解危機

收押203天！京華城案李文宗2千萬交保　戴口罩微笑步出法院

老犬「韓吉」一口氣被拔21顆牙重傷！飼主怒告獸醫求償16萬敗訴

2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　舉行安放龍骨典禮

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

【警民衝突】飲料店員質疑取締黃線違停　嗆警「有牌流氓」遭上銬

地方熱門新聞

網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」

連日豪雨溪水暴漲16人受困耳無溪4天

盧秀燕請假2天半原因曝　反惡罷力挺3子弟兵

攜手議會加速復原！黃偉哲：府會同心幫助災民重建家園

日眾議員田嶋要率團訪台南黃偉哲感謝日本各界關懷風災

男癲癇發作倒地抽搐永康警急抱上巡邏車9分鐘送醫搶救

雲嘉南最大就博會7/26成大登場！釋出2923職缺月薪上看10萬

龜吼漁夫市集轉型成功　親子旅遊打卡熱點

桃園8旬翁流浪到屏東迷途　警查明住處助返家

台鹽通過ISO 14064-1查驗成為泛公營食品業減碳先驅

北區建設再+1　竹市新民市民活動中心揭牌啟用

16歲女車手台南善化車站收174萬詐騙款法院判與父須連帶賠償

嘉義基督教醫院推廣ERAS

更多熱門

相關新聞

1年內3度拒做大腸鏡　男怕痛遺憾拖出腸癌

1年內3度拒做大腸鏡　男怕痛遺憾拖出腸癌

老是有消化問題，切勿因畏懼疼痛而不做大腸鏡，以免釀成遺憾。腸肝膽科醫師陳威佑在臉書分享個案經驗，指一名患者反覆就醫，卻擔心大腸鏡會痛，前後拒絕3次，後來到醫院檢查已是腸癌；他指出，大腸鏡導致腸穿孔的機率僅千分之三，民眾不必過度憂心。

罹癌後淪低收入戶「死亡風險增64%」　研究：失去早期治療優勢

罹癌後淪低收入戶「死亡風險增64%」　研究：失去早期治療優勢

減重醫自曝曾是糖尿病前期！一招成功逆轉

減重醫自曝曾是糖尿病前期！一招成功逆轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

關鍵字：

健康30開始花蓮醫院善用健保資源免費癌症篩檢

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

吳宗憲爆開戰S家！

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面