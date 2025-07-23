健康30開始！花蓮醫院籲善用健保資源　曝免費癌症篩檢項目

▲花蓮醫院推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升民眾健康意識，降低慢性病與癌症的發生率，衛生福利部花蓮醫院積極推動成人預防保健與免費癌症篩檢服務，呼籲30歲以上民眾善用健保資源，及早掌握健康狀況，邁向健康人生。

花蓮醫院指出，根據統計，台灣每年超過11萬人罹患癌症，癌症死亡率更高居國人十大死因之首。然而，多數癌症若能早期發現，治癒率可達七成以上，顯示定期檢查與篩檢在預防及治療上扮演關鍵角色。





成人預防保健服務 擴大對象範圍

自114年起，成人預防保健服務新增對象，針對不同年齡層提供以下免費健康檢查服務：

• 30歲以上民眾：每五年一次

• 40歲以上民眾：每三年一次

• 65歲以上長者：每年一次

檢查項目包括身高體重、視力、血壓、血糖、血脂、肝腎功能、尿液分析及健康諮詢等，有助於及早發現如高血壓、糖尿病、脂肪肝、腎臟病等慢性病風險。

衛生福利部花蓮醫院提醒，許多慢性疾病在初期幾乎無症狀，若忽略檢查，容易延誤治療。醫院表示：「成人預防保健能幫助民眾提早發現身體警訊，及早介入治療，進一步降低未來罹患重大疾病的風險。」



為強化癌症防治，花蓮醫院配合政府政策，提供多項免費癌症篩檢服務，針對特定年齡層及高風險族群定期進行檢查，協助民眾及早發現病變、提升治療成效與存活率。相關服務內容如下：

• 子宮頸抹片檢查：提供給25至29歲婦女，每三年可接受一次檢查；30歲以上婦女則可每年接受一次，早期篩檢子宮頸癌病變。

• 人類乳突病毒（HPV）檢測：針對35歲、45歲與65歲之婦女，於該年齡提供一次免費檢測服務，協助提早發現與子宮頸癌相關的高風險病毒感染。

• 大腸癌糞便潛血檢查：45至74歲民眾可每兩年接受一次檢查；若有家族病史者，則於40至44歲期間即可開始每兩年檢查一次，有助於早期偵測大腸癌風險。

• 口腔黏膜檢查：提供給30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，每兩年一次；另針對18至29歲原住民中有嚼檳榔（含已戒）者，也提供每兩年一次檢查，以早期發現口腔癌前病變。

• 肺癌低劑量電腦斷層掃描（LDCT）：提供給有肺癌家族史之男性（45至74歲）及女性（40至74歲）民眾，每兩年可接受一次；另針對重度吸菸者（50至74歲，累積吸菸史20包/年以上），也提供相同頻率的篩檢服務。

這些免費篩檢不僅能大幅提升早期發現癌症的機會，也有助於降低治療成本與減輕家庭負擔。

▲花蓮醫院免費健康檢查項目。

花蓮醫院提醒，民眾應主動關心自身健康，符合資格者應踴躍參加篩檢，及早預防、及早治療。花蓮醫院院長林彥雄強調：「健康是最寶貴的資產。我們期望民眾能改變被動就醫的觀念，主動定期檢查，才能真正掌握自己的健康，也為家人帶來安心保障。」

如需了解成人預防保健與癌症篩檢資格與內容，歡迎洽詢衛生福利部花蓮醫院健康管理部，或撥打專線 03-8358141 分機3180，守護健康，從現在開始！

