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這款國民早餐竟是「腸道毒藥」！醫曝4常見美食套餐：在餵養癌細胞

▲▼火腿,香腸,加工肉。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師警告，4種常見的國民美食組合，恐怕是腸道毒藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

許多人習以為常的日常美食，竟對腸道健康是種「毒藥」！大腸直腸外科醫師謝依蒨近日發文示警，強調定期大腸鏡檢查的重要性。她指出，世界衛生組織（WHO）曾警告部分食物的致癌風險與吸菸相當。像是加工肉品已被列為一級致癌物，過量紅肉、高脂肪、低纖維及高溫烹調的飲食習慣，都可能加速腸道發炎、提高癌變機率。

謝依蒨醫師進一步點名，多款國人常吃的「套餐組合」，恐正悄悄餵養體內癌細胞。例如，早餐愛吃的火腿蛋配奶茶，隱藏著亞硝酸鹽和反式脂肪的雙重威脅；國民美食控肉便當搭配珍奶，則是高鹽、高糖加上反式脂肪的組合。此外，牛肉火鍋搭沙茶醬、燒烤牛肉配啤酒等，都涉及過量紅肉、加工食品、高溫烹調與酒精等危險因子，長期下來對腸道健康造成巨大負擔。

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奶茶,奶泡。（圖／Pixabay）

▲醫師警告，4種常見的國民美食組合，恐怕是腸道毒藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

面對潛在的「腸道毒藥」，謝依蒨醫師也提供健康的替代方案。她建議，早餐可換成「酪梨蛋吐司搭配無糖豆漿」，降低不健康脂肪與添加物。控肉便當則替換為「蒜泥白肉配燙青菜加無糖茶」。火鍋可優先選擇魚或豆腐當主食，沾醬以蔥薑蒜加醋取代沙茶醬。燒烤聚餐時，不妨改選烤魚、雞肉串，配毛豆和氣泡水，享受美食同時降低健康風險。

謝依蒨醫師為廣大外食族歸納出三大健康飲食原則。首先優先選擇魚肉、豆腐或雞肉等白肉類，紅肉攝取每週不超過兩次（約手掌大）。其次，她強調每天務必攝取足量的蔬菜與水果，建議至少「兩蔬菜加兩水果」，膳食纖維是保護腸道、維持其健康的最佳護衛軍。

謝依蒨最後建議，民眾可以調整烹調方式，盡量以蒸、煮、燉、烤取代傳統的油炸和燒烤。這些烹調方式能有效減少食物在高溫下產生致癌物質，同時保留食材的原始營養，降低不必要的脂肪攝取。

 
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