大林衛生所攜手扶輪篩檢+捐血雙行動　乳癌、大腸癌免費篩檢

▲▼ 大林衛生所攜手扶輪「篩檢捐血雙行動」，好禮相送！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升民眾篩檢可近性，大林鎮衛生所將於8月2日上午8點30分至11點30分在大林國小舉辦「有篩有保庇-4項癌症免費篩檢活動」，現場也有扶輪社公益捐血設攤，呼籲民眾「篩檢+捐血雙行動」做愛心賺健康，強調「早期發現早期治療」，保護自己也守護家人健康。

衛生所主任喬嘉醫師表示，根據113年全國癌症死亡統計，大腸癌、乳癌及口腔癌分別居於第三、第四與第六位，乳癌與子宮頸癌更名列嘉義縣女性發生率前十名，呼籲凡是符合40至74歲女性每2年可進行1次乳房X光檢查。

30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，45至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔、吸菸族群每2年1次口腔黏膜檢查。這些癌症初期多無明顯症狀，透過篩檢及早發現，治癒率可達九成以上，2日上午在大林國小免費癌症篩檢，歡迎民眾多加利用。

衛生局長趙紋華強調，近年癌症有年輕化趨勢，年輕族群往往因自覺健康而忽略檢查，導致確診時已屬中晚期，呼籲大家日常生活保持均衡飲食、規律運動、遠離致癌因子如菸酒，定期篩檢更是預防癌症的關鍵，結合捐血公益做篩檢，鼓勵民眾先愛自己才能有能力愛更多人，如有健康篩檢問題，請洽嘉義縣各鄉鎮衛生所。