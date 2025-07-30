　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大林衛生所攜手扶輪篩檢+捐血雙行動　乳癌、大腸癌免費篩檢

▲▼ 大林衛生所攜手扶輪「篩檢捐血雙行動」，好禮相送！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 大林衛生所攜手扶輪「篩檢捐血雙行動」，好禮相送！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升民眾篩檢可近性，大林鎮衛生所將於8月2日上午8點30分至11點30分在大林國小舉辦「有篩有保庇-4項癌症免費篩檢活動」，現場也有扶輪社公益捐血設攤，呼籲民眾「篩檢+捐血雙行動」做愛心賺健康，強調「早期發現早期治療」，保護自己也守護家人健康。

衛生所主任喬嘉醫師表示，根據113年全國癌症死亡統計，大腸癌、乳癌及口腔癌分別居於第三、第四與第六位，乳癌與子宮頸癌更名列嘉義縣女性發生率前十名，呼籲凡是符合40至74歲女性每2年可進行1次乳房X光檢查。

30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，45至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔、吸菸族群每2年1次口腔黏膜檢查。這些癌症初期多無明顯症狀，透過篩檢及早發現，治癒率可達九成以上，2日上午在大林國小免費癌症篩檢，歡迎民眾多加利用。

衛生局長趙紋華強調，近年癌症有年輕化趨勢，年輕族群往往因自覺健康而忽略檢查，導致確診時已屬中晚期，呼籲大家日常生活保持均衡飲食、規律運動、遠離致癌因子如菸酒，定期篩檢更是預防癌症的關鍵，結合捐血公益做篩檢，鼓勵民眾先愛自己才能有能力愛更多人，如有健康篩檢問題，請洽嘉義縣各鄉鎮衛生所。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少林寺現狀曝！方丈室被圍住不給看　黑衣人把守僧院通道
沈玉琳住院　搭檔小禎發聲
背部「蜘蛛刺青」曝！　新莊箱屍身高約160公分
快訊／家寧一家4口慘了！　全被起訴
快訊／南投縣府宣布「3國小」明停班課
快訊／海嘯警報解除！最高測得12公分
沈玉琳病因朝「肝炎、胰臟癌」釐清　醫曝2大可能性
電車停駛！日本旅遊收警報　一群人「爬山避難」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AI助攻！　台南消防局與中信科大合作強化打火兄弟體能安全

產地分級評鑑制度提升品質　嘉義咖啡受國際市場矚目

嘉義大豪雨成災　翁章梁感謝國軍緊急支援清理工作

台南暴雨停班課U12少棒賽照打！　保護觀眾不顧選手閉門賽惹議

大林衛生所攜手扶輪篩檢+捐血雙行動　乳癌、大腸癌免費篩檢

世青跆拳道　嘉義縣永慶高中陳彥蓉奪金牌

翁章梁視察嘉義縣校園災情　力拼開學前復原

眾神之都走向國際　台南宗教文化登上法國漢學論壇

文化大學推動光電走廊建設　邁向永續環保綠校園

台積電嘉義廠防洪標準達百年等級　工地較低窪致淹水

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

AI助攻！　台南消防局與中信科大合作強化打火兄弟體能安全

產地分級評鑑制度提升品質　嘉義咖啡受國際市場矚目

嘉義大豪雨成災　翁章梁感謝國軍緊急支援清理工作

台南暴雨停班課U12少棒賽照打！　保護觀眾不顧選手閉門賽惹議

大林衛生所攜手扶輪篩檢+捐血雙行動　乳癌、大腸癌免費篩檢

世青跆拳道　嘉義縣永慶高中陳彥蓉奪金牌

翁章梁視察嘉義縣校園災情　力拼開學前復原

眾神之都走向國際　台南宗教文化登上法國漢學論壇

文化大學推動光電走廊建設　邁向永續環保綠校園

台積電嘉義廠防洪標準達百年等級　工地較低窪致淹水

賴清德只對支持者、罷團道歉沒誠意　藍營青年批：用選票敲醒民進黨

台光電上半年每股賺20.03元　股價力守千元以上

謝志偉接任駐歐盟代表、李淳8月離任　涉外人士低調證實

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

健走宣傳「核三延役投同意」　民眾黨：為台灣爭口氣

北農第二波「平穩蔬菜措施」16樣品項　 8天限時特惠省很大！

廖任磊7月只登板1場仍隨時待命　牛棚電話壞了意外當傳令兵

AI助攻！　台南消防局與中信科大合作強化打火兄弟體能安全

經常護髮卻無感？「5個常見護髮錯誤」讓保養不如預期

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

地方熱門新聞

福源花生醬又驗出黃麴毒素！竹市衛生局勒令停產

HARD OFF首插旗中部南投開第7間台灣分店

即／高雄宣布明天7/29停班停課

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

75歲老翁疑落水失蹤、12歲童海邊戲水遭捲走台南搜救進行中

屏縣教育處長　屏東高中校長接任

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

卓榮泰南下嘉縣勘災　總統賴清德視訊開會

台南新化圳驚見男浮屍死者疑為賴姓男子身分待確認

2025國家卓越建設獎揭曉！台南橫掃29獎黃偉哲讚團隊表現優異

打造會呼吸的校園！台南四所學校獲「建設界奧斯卡」肯定

雲嘉南前進指揮所成立台南分16區統籌修繕

台積電嘉義廠防洪標準達百年等級　工地較低窪致淹水

更多熱門

相關新聞

醫曝「沈玉琳病因2大可能性」　黃疸表現相似易混淆

醫曝「沈玉琳病因2大可能性」　黃疸表現相似易混淆

藝人沈玉琳昨日驚傳住進三軍總醫院加護病房，據傳病因可能是猛爆性肝炎，另也傳往胰臟癌的方向釐清中。醫師指出，猛爆性肝炎往往來得又急又快，可能的原因包含B、C肝、酒精性肝炎等；至於胰臟癌通常不會造成猛爆性肝炎，其中一種可能性為「黃疸」表現相似，實際上是肝衰竭，另一種可能性則是兩種疾病同時發生，但機會也不高。

中醫：適量攝取碳水反而助代謝

中醫：適量攝取碳水反而助代謝

便祕囤積？5種天然食材助順暢

便祕囤積？5種天然食材助順暢

連5公斤都提不起來？小肌力「恐提高罹病風險」

連5公斤都提不起來？小肌力「恐提高罹病風險」

48KG纖瘦OL糖尿病前期！營養師曝元凶

48KG纖瘦OL糖尿病前期！營養師曝元凶

關鍵字：

篩檢癌症捐血健康大林衛生所

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面