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基隆友二里兵棋推演防土石流　強化社區自主防災力

▲基隆友二里兵棋推演防土石流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從推演到行動！友二里辦土石流防災兵推，建構民間協作防護網。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基層社區面對極端氣候與土石流等災害的應變能力，基隆市七堵區友二里於7月25日上午在老人活動中心舉辦「自主防災社區兵棋推演工作坊」與「演練籌備會議」，由里長蘇秋福邀集防災編組幹部及市府相關單位代表參與，凝聚社區防災共識。

此次兵棋推演由中華科技大學洪志評教授擔任主推官，市府產業發展處、民政處、消防局百福分隊、警察局復興派出所、七堵區衛生所及區公所等單位均派員與會，約有近30名防災夥伴參與，針對土石流複合式災害情境共同研擬應變策略，為日後實兵演練奠定基礎。

友二里位於坡地地形，面臨岩體滑動、岩屑崩滑、落石與順向坡等地質風險，部分區域更位於土石流潛勢溪流範圍。洪志評教授指出，社區內多戶列為土石流保全戶，災害發生時須即時依照指示撤離，以確保民眾生命安全。

▲基隆友二里兵棋推演防土石流。（圖／記者郭世賢翻攝）

推演過程中，由里長蘇秋福動員社區防災編組，依實際任務分工，模擬警戒監控、疏散引導、收容安置及災情通報等情節，建構自主防災應變體系。此次工作坊採用情境模擬與災損推估，搭配社區地圖、模型與道具進行互動操作，提升參與者對災害情境的代入感與即時反應能力。

此外，演練也模擬規模擴大時的應變措施，啟動七堵區防災協作中心機制，整合民間志願者與物資，並以復興國小作為避難處所據點，快速動員支援能量，展現社區整體協力防災的能力。

長興里土石流防災專員張楚舷也於會中分享實務經驗，鼓勵參與農村水保署防災士培訓，並推廣雨量筒監測、巡查點設置及收容避難運作等技術應用，強調唯有持續提升防救災知能，才能守護家人、捍衛家園。

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