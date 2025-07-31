7縣市394條溪流「土石流紅色警戒」　8地防大規模崩塌

▲農水署發布7縣市394條溪流土石流紅色警戒，8地防大規模崩塌。（圖／農村水保署提供）

許敏溶／台北報導

西南氣流為中南部帶來暴雨，農業部今（31日）中午發布土石流紅色警戒達394條，分布在中投雲嘉南高屏等7縣、35鄉、132村，黃色警戒則有122條。另有嘉義縣、南投縣、高雄市等3縣市有8處為大規模崩塌紅色警戒，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署在中午12時30分發布「728豪雨土石流及大規模崩塌警戒區預報」，土石流紅色警戒共394條，分布在中投雲嘉南高屏等7縣市、35 鄉、132村，其中又以南投縣151條最多，其次為高雄市85條；另有黃色警戒122條、分布於7縣、25鄉、57 村，其中南投縣43條最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，農村水保署也發布大規模崩塌紅色警戒8處，分布高雄市、嘉義縣與南投縣等3縣、6鄉、8村，分布在高雄市茂林區萬山里、六龜區寶來里與興龍里、桃源區寶山里，嘉義縣梅山鄉太和村、竹崎鄉文峰村、梅山鄉瑞里村，南投縣國姓鄉南港村，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，大規模崩塌黃色警戒9處，分布南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等4縣、5鄉、6村，其中南投縣4處最多。分布於屏東縣來義鄉來義村，高雄市桃源區寶山里，南投縣鹿谷鄉和雅村，高雄市甲仙區和安里、大田里，嘉義縣竹崎鄉白杞村等。