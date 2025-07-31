暴雨襲擊台中！大坑土石泥流掩埋民宅　太平馬卡龍成水上樂園

▲台中北屯區大坑附近發生土石流沖進民宅內。（圖／大坑里曾朝煌里長提供）



記者游瓊華／台中報導

暴雨襲擊台中，台中市多處傳出災情，包括大坑有土石流尼掩埋民宅，備受親子喜愛、具備防洪排水功能太平馬卡龍公園竟也大淹水，被當地居民戲稱成水上樂園；另外，同樣在太平，黃竹里也因為坍方造成道路中斷、無法通行。

▲具有防洪排水功能的馬卡龍公園水淹及膝，被當地居民戲稱成了水上樂園。（圖／市議員蔡耀頡提供）



台中自昨夜開始就雷電交加，暴雨連下一整夜，直至現在雨勢也未停歇，多處傳出災情；鄰近山區的北屯區東山路二段發生土石掩埋民房，滾滾泥流沖刷而下，畫面看來怵目驚心；霧峰桐林社區道路也成恐怖泥河，汽車也受困其中；另外連接太平黃竹里主要道路也坍方，連外道路中斷。

▲霧峰桐林社區外道路土石流淹沒整個馬路，汽車卡在路上動彈不得。（圖／市議員江和樹提供）



至於在平地，號稱具有防洪排水功能的馬卡龍公園竟然也大淹水，主要溜滑地所在的空地水淹及膝。市議員蔡耀頡痛批，公園內兒童遊戲區積水嚴重，水深達膝蓋，而一旁本應負責滯洪排水的草地區域，反而僅有少量積水，幾乎無發揮排洪功能，質疑排水設計是否根本出現錯誤！

▲連接太平黃竹里主要道路也坍方，連外道路中斷。（圖／市議員蔡耀頡提供）



氣象署發布大雷雨即時訊息，台中市27個鄉鎮區都在影響範圍之內，氣象署也提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。