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南投山區24小時雨量飆600毫米　東埔投95線土石流搶通中

▲信義鄉傳出多處道路災情，圖為東埔投95線4.3公里處爆發土石流、雙向交通中斷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

受西南氣流影響，南投部分山區24小時測得降雨量達到600mm，水里、信義及國姓3鄉公所今晨已宣布停止上班上課，縣政府表示，水災災害應變中心同步為二級開設，與各地鄉公所保持密切聯絡，提供即時搶通搶險幫助，並持續關注天氣動向，提醒山區的朋友們保持警覺，必要時務必配合鄉公所撤離。

信義警分局上午指出，經一夜大雨後目前雨勢漸歇，轄內出現9處道路災害，籲請民眾注意安全：（一）東埔村投95線4.3公里土石流無法通行，已擺放封阻警示器材，通報主管機關待命清除；（二）明德村臺21線87.9公里（統一超商前）土石流，派員協助交整、清除土石中；（三）地利村臺16線往孫海橋多處坍方，已封阻道路並廣播村民。

▲受西南氣流影響，南投部分山區24小時測得降雨量達到600mm，信義鄉傳出多處災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲受西南氣流影響，南投部分山區24小時測得降雨量達到600mm，信義鄉傳出多處災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

（四）地利村達瑪巒橋前落石，已擺放警示號誌，經搶通可單向通行；（五）豐丘村部落聯外道路落石，已擺放警示號誌，經搶通可單向通行；（六）卡里布安村往久美道路落石無法通行，已擺放封阻警示號誌；（七）同富村臺21線109公里落石，已擺放警示號誌，經搶通可單向通行；（八）羅娜村投91線往新鄉村道路落石，已擺放警示號誌，可單向通行；（九）羅娜村臺21線96至97線多處落石，已擺放警示號誌，通報主管機關清除中。

▲受西南氣流影響，南投部分山區24小時測得降雨量達到600mm，信義鄉傳出多處災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲受西南氣流影響，南投部分山區24小時測得降雨量達到600mm，信義鄉傳出多處災情。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府說明，信義鄉土石流及坍方阻斷保甲林溪附近防汛道路、往地利村主要幹道、東埔投95線4K +800、以及明德村部分道路泥流佔據，工務處、鄉公所、水保署南投分署合作，請開口契約廠商持續協助第一時間搶通；另針對南投市低窪地，半固定式、移動式抽水機持續維持預佈狀態，亦與市公所保持緊密聯繫調度。

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