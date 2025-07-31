高雄2地「土石流告警」撤離2715人　陳其邁深夜發聲：雨量非常驚人

▲陳其邁前往勘災。（圖／高雄市政府）



記者許力方／綜合報導

高雄大雷雨徹夜猛灌，昨（30日）晚受豪雨影響，高雄桃源區、六龜區部分路段都發布「土石流及大規模崩塌」災防告警，市長陳其邁深夜發聲稱，這波強勁雨勢3天已經降下超大豪雨，山區24小時雨量多處超過600毫米，「這是非常驚人的雨量」，市府目前已經預防性撤離共2715人。

西南氣流強襲中南部，高雄山區累積雨量迅速增加，有6個行政區列為土石流及大規模崩塌警戒區，有致災之虞，今天（31日）停班停課。中央氣象署指出，今天清晨前是一波豪雨高峰，高雄徹夜大雷雨下個不停，昨晚9時21分、10時51分就分別針對六龜區、桃源區發布「土石流及大規模崩塌」災防告警。六龜中興里慧濟寺之3小時累積雨量68.5mm已達注意值，桃源區勤和里玉穗溪之12小時累積雨量582.5mm也已達注意值，皆為二次災害高風險區。

陳其邁昨晚11時許透過臉書粉絲團發文，直指這波西南氣流帶來強勁雨勢，從28日到30日深夜為止，山區已經降下超大豪雨等級雨量，他30日前往山區勘災，至六龜的六津橋、高133線0K+500處道路搶通及側溝清疏情形和道路防災整備進度。

他說，市府28日已經撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民，30日晚間更進一步針對六龜寶來社區345人（非保全戶）預防性撤離，總撤離人數達2715人，都在當晚9點半全數完成撤離，確保居民安全。

由於豪雨絲毫沒有停歇，陳其邁昨夜特別打給桃源區杜司偉區長、那瑪夏區孔賢傑區長，關心山區雨勢及災情，要求保持戒備，如有需求市府將全力投入各種支援。截至30日晚間9時50分為止，高雄市山區24小時累積雨量多處超過600毫米，其中桃源區小關山更已高達806毫米，他直呼「這是非常驚人的雨量，有非常高的致災風險，市府團隊及區公所都嚴陣以待，希望一切平安。」

▼超大豪雨！全台雨量高雄山區佔前10。（圖／中央氣象署）

