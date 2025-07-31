獨／24hrs狂降破千毫米雨量！高雄山區慘況曝　部落交通中斷又停電

記者賴文萱／高雄報導

西南氣流暴雨徹夜猛灌，高雄山區降下24小時超過1000毫米的超大豪雨，多處路段坍方、水溢淹路面等受阻，多個山區部落對外交通也全部中斷，甚至發生人車墜谷意外。另外，高雄那瑪夏區一帶也因豪雨造成停電，518戶全受影響，但台電人員仍得等道路搶通後，才可進入搶修。

▲ 24hrs狂降破千毫米雨量！高雄山區慘況曝。（圖／高雄市政府）



公路局甲仙工務段段長鄭敏華指出，目前台20線尤其寶來到桃源多路段發生災情，台20線寶來二橋昨晚凌晨2點多，發生道路缺口，緊急道路封閉。其中，81k+100處24小時狂降超過1000毫米巨量雨量，時雨量也達每小時86毫米，已經超過排水設施的容許量，導致泥流溢淹到路面上，無預警造成下邊坡滑動，造成有車輛人員跌入山谷，目前持續搶救中。

▲▼24hrs狂降破千毫米雨量！高雄山區災情慘重。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，台20線復興99k因為荖濃溪暴漲，溪水溢淹到路面，造成道路受阻無法通行，梅山口到向陽路段則持續預警性封閉，多個部落對外交通全部中斷。公路局目前正在進行路基回填，逐步做道路搶通，讓鄉親可以恢復進出。

針對81k人車墜谷意外，據了解，該路段是第一次發生無預警崩塌狀況，近年來沒有發生道路路基缺口，也不是一級、二級監控路段。公路局分析，主要單日降雨量非常大，造成路基坍滑情況。為了讓搜救人員順利進入搜救，公路局也緊急檢查路基狀況，確認可以步行，由搜救人員直接步行進入搜救。

台電今晨也接獲甲仙區東阿里關段，高雄市那瑪夏區達卡努瓦段、瑪雅段、達卡努瓦里等一帶停電通報，初步了解，停電用戶約518戶。台電雖立即派員前往現場查修，但因道路中斷無法進入那瑪夏區，須待道路搶通後，才可以進入搶修。

高雄桃源區、六龜區部分路段都發布「土石流及大規模崩塌」災防告警，市長陳其邁深夜發聲稱，這波強勁雨勢3天已經降下超大豪雨，山區24小時雨量多處超過600毫米，市府目前已經預防性撤離共2715人。

▼陳其邁昨日前進山區勘災。（圖／高雄市政府）

他說，市府28日已經撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民，30日晚間更進一步針對六龜寶來社區345人（非保全戶）預防性撤離，總撤離人數達2715人，都在當晚9點半全數完成撤離，確保居民安全。

由於豪雨絲毫沒有停歇，陳其邁昨夜特別打給桃源區杜司偉區長、那瑪夏區孔賢傑區長，關心山區雨勢及災情，要求保持戒備，如有需求市府將全力投入各種支援。他直呼「這是非常驚人的雨量，有非常高的致災風險，市府團隊及區公所都嚴陣以待，希望一切平安。」

▼超大豪雨！全台雨量高雄山區佔前10。（圖／中央氣象署）

