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涉侵占眾量級收益3千多萬！ 家寧媽辯：那是Andy給的「孝親費」

「眾量級CROWD」前成員Andy老師（左）與前女友家寧（右）在分手後爆出經營權與分紅爭議。全案今（30日）偵結，檢方依法對張家4口全部提起公訴。（圖／翻攝IG／andy1994x、chianing_baby）

▲ Andy老師與家寧在分手後爆出經營權與分紅爭議。全案在30日偵結，檢方依法對張家4口全部提起公訴。（圖／翻攝IG／andy1994x、chianing_baby）

圖文／CTWANT

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師（王崇睿）與前女友家寧（張家寧）在分手後撕破臉，爆出經營權與分紅爭議。新北地檢查出，家寧媽曾淑惠涉嫌侵占頻道收入、業配收入等各種收益總計達4318萬餘元。全案今（30日）偵結，檢方依法對張家4口提起公訴。其中，針對YouTube頻道流量、臉書廣告收益等約3000萬元分潤，曾女在偵訊過程中竟厚顏辯稱，是Andy老師自己把流量分潤設定在她名下，因此應該算是Andy老師給的「孝親費」。

據了解，新北地檢署30日偵查終結，依照業務侵占、背信與違反《稅捐稽徵法》等罪對張母曾淑惠起訴，另依幫助逃漏稅對家寧妹張家芸、張父張國龍起訴，而家寧則因未經Andy同意更改YT頻道密碼被依妨害電腦使用起訴。

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新北地檢署指出，曾淑惠2018年以10萬元登記設立「群海公司」，佔股50%，管理眾量級頻道收入與稅務申報，隨後再將收益分配給家寧與Andy。孰料曾女卻將YT頻道、臉書廣告收益等共計93萬美金（約新台幣2996萬元），加上蝦皮拍賣周邊商品收益40萬餘元，總計3036萬餘元，未申報為公司年度收入，反而全數匯入自己的帳戶中使用，作為繳卡費、購買保險、外幣定存等用途。又侵占2021年至2023年的業配收入1281萬餘元，合計侵占金額高達4318萬餘元。

據了解，當檢方訊問YT頻道、臉書廣告收益等部分侵占行為時，曾女辯稱，是Andy老師把流量分潤設定在她名下，因此她認為這部分收入應該屬於「孝親費」，何況群海娛樂是她一人所出資公司，女兒和女兒男友也只是人頭股東，既然頻道屬於公司，那些錢「就是她的。」

然而，檢方偵認，王男及張女從無讓渡頻道給群海公司，或將收益無償贈予曾女之意，而曾女也從未告知二人，並以家長權威壓迫不得閱覽財務，導致王男無法核對，難採信所謂「孝親費」之說。由於張女並未針對這部分財產侵占提告追究，經查2人收益分配方式為一半，換算不法所得約1518萬餘元，建請法院宣告沒收或追徵其價額。

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