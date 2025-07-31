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蘋果首款折疊iPhone傳明年登場　定價高達1999美元

蘋果首款折疊iPhone傳明年登場。（示意圖／三星新款手機／美聯社）

▲蘋果首款折疊iPhone傳明年登場。（示意圖／三星新款手機／美聯社）

圖文／CTWANT

蘋果公司（Apple）長期以來一直未進入摺疊手機市場，不過近日傳出預計將於2026年推出摺疊手機。摩根大通分析師表示，蘋果將於2026年9月正式推出首款可摺疊iPhone，定價為1999美元（約新台幣5.9萬元），有望為蘋果帶來高達650億美元（約新台幣1.9兆元）的營收。

根據金融服務公司摩根大通（JPMorgan）分析師薩米克查特吉（Samik Chatterjee）提供給投資人的一份報告，蘋果將於2026年9月正式推出其首款可摺疊iPhone，並將其納入iPhone 18系列。

據了解，這款可摺疊iPhone將採用類似三星（Samsung）Galaxy Z Fold系列的「書本式」摺疊設計，搭配7.8吋無摺痕螢幕，並使用三星顯示器的技術。手機將搭載2顆後鏡頭，且Face ID將消失，而是回歸Touch ID。

儘管目前蘋果尚未對此傳聞作出回應，但根據外媒報導指出，這款新機售價預計高達1999美元，比目前的iPhone 16 Pro高出約1000美元。

隨著三星、Google、華為、Motorola等品牌相繼推出摺疊機型，蘋果成為目前少數尚未進軍摺疊機市場的主要科技公司之一。

市場研究機構TrendForce指出，2025年全球摺疊手機市場中，三星預估仍以35.4%的市占率領先，華為緊追在後（34.3%），其餘則為Honor（9.1%）與聯想旗下的Motorola（7.6%）。

然而，美國消費者對摺疊手機反應冷淡，根據《CNET》最近一項調查，64%的受訪者在未來一年內不會考慮購買摺疊手機。不過，《TrendForce》預測，一旦蘋果推出摺疊機型，將有可能顯著提升高端消費者對摺疊手機的興趣。

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