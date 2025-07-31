12星座8月運勢！　魔羯貴人雲集　射手愛情甜蜜

▲（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序來到7月底，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在7月份的運勢。本月摩羯座會面臨抉擇與改變，必要時記得停一下、喘一口氣。而射手座本月份運勢頗佳，愛情運勢更是堪稱甜蜜。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

天運分析

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8月，一個重要的星象組合將形成：火星、天王星和冥王星，這些通常被認為是「凶星」的行星，將形成一個大風象三角。土星和海王星的存在將進一步增強這個強大的星象組合，形成一個獨特的風箏相位。

這一天文事件表明科技和人工智慧領域將迎來顯著發展，可能會見證突破性的消息或創新技術的出現。

在國際舞台上，這種相位預示著圍繞「控制權」的衝突將加劇。這可能表現為國家之間的權力鬥爭，或政府與人民之間的動態。火星的影響可能會讓這些現有的緊張局勢和競爭更公開地進入公眾視野。

上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★☆☆☆

◆ 整體運勢｜放慢腳步，居家療癒

在忙碌一段時間之後，八月中旬開始，你的身體是需要休養的，多做一些減壓的活動，或是在家裡面耍廢都是非常棒的事情。另外，也會花錢修繕或添購一些設備，讓你居家更加舒服。

◆ 工作運勢｜學會放手，專注解決關鍵

工作上會相當忙碌，但你也別總是一個人硬幹，多把一些責任分擔出去，你才能花心思專注在解決問題上面，因為你的主管會非常需要你的協助。只要你善用自身的人脈與魅力，工作將會蒸蒸日上。

◆ 感情運勢｜魅力外放，理性溝通為上

受到金星與太陽的影響，你的異性緣會相當不錯，你整個人散發出來的魅力真的是讓人無法抵擋。單身的你需要多參加活動，並且主導與異性的相處節奏。戀愛中的你則需要保持理性與情人溝通，減少不必要的爭吵。

上升／太陽獅子座｜幸運指數：★★★☆☆

◆ 整體運勢｜新朋友登場，出行安全注意

在八月會有不少認識新朋友的機會，一些頗有才華或能力的朋友，為你生活增添許多樂趣。另外，遊玩的機會很多，行車在外也需要多加小心，以避免血光之災。

◆ 工作運勢｜合作起伏，理性處理財務

在八月份，會有不少合作的機會出現，同時也會伴隨著許多問題產生，分分合合的狀況出現時，你需要保持理性的判斷，以避免損失。財運相當不錯，卻有著賺多花多的現象。

◆ 感情運勢｜戀愛助攻月，熱度需維繫

戀愛運在八月相當強勢，對於想要脫單的你而言會是很有利的一個月，不妨多增加與喜歡對象的相處頻率吧！戀愛中的你則需要維繫感情的熱度，不要讓情人感覺你不在乎他。

上升／太陽射手座｜幸運指數：★★★★☆

◆ 整體運勢｜貴人雲集，多交朋友有利

本月的整體運勢相當強旺，貴人相當多，所以多認識新朋友對你的未來是絕對有好處的。會建議你與人相處時，不要主動地提供解決問題的辦法，可以減少許多不必要的麻煩。

◆ 工作運勢｜合作不穩，解決力見真章

與他人合作的運勢會是不穩的狀態，你需要當機立斷才能有效止損。工作相當順利，雖然工作量不少，但問題都迎刃而解。偏財運也相當不錯，可以多花點心思在業務拓展或投資上。

◆ 感情運勢｜大方熱情，愛情甜蜜升溫

對於喜歡的對象，你積極主動地營造曖昧的氛圍，你的熱情與大方是很容易吸引對方的注意力。戀愛中的你會努力地寵愛情人，在寵愛他的過程中你也會感到無比幸福。

上升／太陽金牛座｜幸運指數：★★☆☆☆

◆ 整體運勢｜謹言慎行，小心血光與破財

你需要注意自己容易有禍從口出的狀況，因此在重大會議或與重要人士同桌時，都需要保持謹言慎行的狀態。此外，也需要注意交通安全，以避免血光之災或不必要的破財。

◆ 工作運勢｜勞心費神，破財難免

你的工作會有越來越忙的狀況，很多時候不是在忙自己的事情，而是忙著幫別人的問題擦屁股。而財運的部分，拓展不易，但在八月總是會遇到不少事情讓你不得不破財。

◆ 感情運勢｜感情升溫，把握行動的衝勁

你在八月的感情運勢其實相當不錯，特別是在八月下旬之後，感情會有越來越好的趨勢，只是你常常因為自己想太多而錯失良機。很多時候，一段關係的促成，靠的是自己的一股衝勁。

上升／太陽處女座｜幸運指數：★★☆☆☆

◆ 整體運勢｜團寵光環，但決策需謹慎

你在作決定時，需要多徵詢他人的意見，千萬不要一拍腦門就做決定了，因為這可能為你帶來意想不到的損失。你在八月會是朋友圈中的團寵，只要有你在的活動，氣氛都會相當熱絡。

◆ 工作運勢｜先觀察再行動，勿急轉彎

在前面局勢不明的狀態時，工作上不要做太大的變動，順應大環境的改變，你將能夠獲得更多。財運上雖稍有破財的狀況，但你需要快速轉換心情，一切將會變得更好。

◆ 感情運勢｜期待過高壓力大，一見鍾情要冷靜

與情人相處時，切莫讓自己過高的期待而讓彼此之間感到很大的壓力。言語之間也要保持幽默感，大事都會化成小事。單身的你則可能一見鍾情，是天上掉下來的禮物還是鳥屎則不好說。

上升／太陽摩羯座｜幸運指數：★★★★☆

◆ 整體運勢｜站在人生十字路口，靜心以對

你將會站在人生的十字路口，抉擇與改變是需要勇氣的，有時你也不需要那麼勇敢，讓自己喘息一下再走下一步吧！夢想將會因為有身邊人的陪伴而完成，一切都會越來越好。

◆ 工作運勢｜能量蓄積期，貴人可助一臂

工作上會出現有氣無力的狀況，好似主管的關注都在他人身上，看不見你的努力。也不要把自己逼得太緊，該休息的時候就休息，蓄積能量才能展翅高飛。此外，貴人運相當不錯，別忘了找人幫自己。

◆ 感情運勢｜緣分靠近，情人就是力量來源

單身的你不妨多關注身旁的人，戀愛的緣分已經靜靜地來到你的身邊，只等待你的發掘。戀愛中的你，感受到與情人心意相通的感覺真的很美好，他會是你生命中不可或缺的支持者。

上升／太陽雙子座｜幸運指數：★☆☆☆☆

◆ 整體運勢｜快速學習期，家庭為重

這會是你學習吸收最快速的一段時間，所以不要浪費了自己的天賦，學習新知或探索新的領域，都會讓你獲得無比的樂趣。但對自身重要的事情還是要先做好，特別是與家人的關係。

◆ 工作運勢｜靜觀其變，表面功夫要做好

如果想要換工作的話，近期沒有很好的機會，會建議你伺機而後動。一次把一個項目專心做好就好，這對你工作的能量提升會有很棒的效果。也建議你在工作上把表面功夫做齊全。

◆ 感情運勢｜誘惑出現，腳踏兩船當心翻船

單身的你將會遇到讓你有興趣的對象，因此讓你的生活變得絢麗有趣。戀愛中的你則是會反思這段關係是否適合自己，尤其在出現讓你有趣的對象時。小心自己會腳踏兩條船。

上升／太陽天秤座｜幸運指數：★★★☆☆

◆ 整體運勢｜人緣極佳，合作須小心

在八月受到金星與木星合的影響，你可謂是人逢喜事精神爽，遇到困難都容易逢凶化吉。不過，在八月中旬時，有人找你合作則要三思，避免不必要的麻煩。

◆ 工作運勢｜發揮實力，收入回報不錯

如果有想轉換跑道的話，會有不錯的機會找到喜愛的工作類型。與同事相處上則會因為態度問題而有些摩擦。你的能力與才華將有所發揮，你的收入與努力將會成正比，同時偏財運也不錯！

◆ 感情運勢｜溝通僵局，果斷出招才有效

可能會遇到心儀的對象，但你可能會因顧慮太多而沒有行動。戀愛中的你則會因為自己的堅持而讓彼此的溝通陷入僵局。你需要避免把問題拖得太久而不去解決，當機立斷為上。

上升／太陽水瓶座｜幸運指數：★★☆☆☆

◆ 整體運勢｜風象大三角啟動，果決迎未來

受到風象大三角的影響，你在八月會更加果決，並且你會感受到自身強大的能量。在看待事情時會更加有遠見，你的能力與才華會發揮得更加順暢。

◆ 工作運勢｜專業表現佳，溝通更有溫度

對於工作，你會很有遠見並有效率地分析工作狀況。與人溝通時，更加有溫度的語言，會先理解他人的想法之後，再提出意見，這將能讓你的事情進行得更加順利。

◆ 感情運勢｜單身需主動，戀人關係需釐清

單身的你要好好把握八月份的機運，需要主動出擊，切莫等待愛情。與你關係突然變得熱絡的對象，是你不錯的緣分。戀愛中的你，則會感到許多煩惱，為這段關係的未來感到焦躁。

上升／太陽巨蟹座｜幸運指數：★★★★☆

◆ 整體運勢｜人氣旺盛，人脈拓展有利

你會感受到自己好似集三千寵愛於一身，因為朋友都很喜歡你，讓你的活動邀約不少，你也將藉此可以拓展人脈。此外，遊玩運也相當地旺，只是在八月上旬需多注意安全，避免血光之災。

◆ 工作運勢｜貴人出現，留意潛在陷阱

如果有想要轉換跑道的話，八月會感覺順風順水，可以透過人脈介紹而得到不錯機會。工作本身也可以成為他人的貴人，但你需要多觀察他人的言外之意，才能避免踩到坑。

◆ 感情運勢｜關係穩定，記得加點樂趣

感情經營上，一方面你要有信心，兩人的關係是穩健的，另一方面你需要多與情人有些有趣的活動或旅遊，不然兩人在八月會一直處於低氣壓的狀態，甚至出現分手的可能。

上升／太陽天蠍座｜幸運指數：★★★☆☆

◆ 整體運勢｜慢下腳步，夢想將近

一直處於忙碌狀況的你，在八月份應該要慢下腳步，重新思索自己想要什麼樣的生活。受到金木合的影響，當你調整腳步之後，你將能夠築夢達成夢想。但不管多忙也要多在意自身的健康喔！

◆ 工作運勢｜瑣事連連，但偏財旺旺來

工作上容易遇到除了原本的項目之外，額外跑出不少雜事需要處理，但幫人順利解決問題，也讓你心情愉悅。八月中旬，偏財運很旺，可以認真的做功課幫自己加薪！

◆ 感情運勢｜自我成長中，愛情悄悄靠近

單身的你，在八月可以多充實自己的心靈，像是上課或旅遊，可能在不經意間就認識了讓你心儀的對象。戀愛中的你，會在體貼情人的過程中，享受甜蜜的感覺。

上升／太陽雙魚座｜幸運指數：★★★☆☆

◆ 整體運勢｜能量重整，身心需放鬆

八月會是能量重整的階段，你容易有疲累感，好像怎麼睡也睡不飽。會建議你多散步、泡澡或多往外地跑，以調整自身的能量場。財運上需謹慎，小心被騙。

◆ 工作運勢｜按部就班，注意言語得體

工作運整體平順，許多事情都按部就班地如你計畫進行著。言談需謹慎，避免不經意間惹怒小人。對於不影響工作本身的小事，也不要太過堅持，才能維繫自身利益。

◆ 感情運勢｜愛情升溫，減少多慮最幸福

單身的你，可望在八月突破單身的枷鎖，切莫因為想太多而讓戀愛運溜走。戀愛中的你，則可以與情人處理好原則性問題，減少許多胡思亂想的狀況，因此幸福感大幅提升。

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