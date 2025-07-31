　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座8月運勢出爐！雙魚職場獲肯定、牡羊投資有回報

（示意圖／Pixabay）

▲星座專家艾菲爾老師分析12個星座8月運勢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年時序將進入8月，塔羅牌老師艾菲爾表示，冥王星、海王星和土星持續逆行，水星則將恢復順行，也代表溝通和計畫能更清晰。8月也要迎來立秋與處暑節氣，感受盛夏尾聲和秋意萌芽，而8月中旬還會出現6顆行星在天空排成一線的罕見天象，使這個月增添獨特的宇宙能量，在不同層面都可能帶來重要轉變或機會。艾菲爾老師分析12個星座8月運勢，請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔。

●牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月對牡羊座來說充滿了行動與情緒的反差感。一方面你將在工作上迎來不錯的發展，尤其是與團隊合作相關的專案能有所斬獲，但同時也容易因為人際溝通的誤解而產生不必要的摩擦。本月財運可望回升，過去的投資有可能出現轉機，但仍需避免衝動決策。感情方面，單身者有機會遇見個性互補的新對象；有伴者則建議多給對方空間，過度干涉可能導致不必要的摩擦。

●金牛座

8月的金牛座在學業與知識成長上表現亮眼，適合進修、報名課程或進行思維突破。生活上也會有一些令人愉快的驚喜，例如搬遷、居家佈置、與家人間的良好互動。但在愛情上則可能面臨情緒反覆，建議在溝通時多用溫和的語氣。財運方面雖有偏財機會，但也潛藏花費過多的風險。建議本月盡量避免過度追求物質，維持財務紀律，反而會讓你心情更輕鬆自在。

●雙子座

對雙子而言，8月是一個重啟與整合的月份。感情上可能經歷一段重要的反思期，讓你重新檢視伴侶或曖昧對象的關係定位。工作上則會出現令人期待的轉折，特別是與創意、企劃、網路相關領域會帶來好消息。與貴人互動密切，可望在關鍵時刻獲得支援。生活方面建議多給自己一些靜心時間，過多的社交與雜訊容易消耗精神，學習適時抽離，有助於你重新聚焦目標。

●巨蟹座

8月的巨蟹座在人際方面將面臨較多考驗。過往未解的情感或友誼問題有機會再次浮現，考驗你處理情緒與界線的能力。家運方面有令人期待的變化，可能會與家人共度更多溫馨時光，或有家庭計劃的進展。事業上則有穩定上升的趨勢，尤其適合處理長期計畫或製度重整。記得適當調整作息，避免因情緒波動影響健康與效率。本月適合修補舊裂痕，也適合向內反思。

●獅子座

獅子座在8月感受到更多來自內在的壓力與動力並存。本月在學業與進修方面會出現突破性進展，尤其是正在準備考試或轉換跑道者，預計將獲得好消息。在職場中需注意言語表達，避免因急躁或直言直語與同事產生齟齬。感情面則偏向平穩，單身者容易對舊情或熟悉對象產生依戀；已婚或穩定關係的人則適合安排短途旅行增進感情。財運普通，投資需保守為上。

●處女座

8月處女座的焦點多放在人際與合作關係上，與過去有連結的人重新連結將帶來意外助力。事業方面會有新的專案上門，適合突破慣性嘗試不同風格。不過也要注意健康問題，過度操勞或飲食不節恐影響整體狀態。愛情方面則有可能出現令人心動的新發展，尤其是來自工作環境或朋友牽線的對象。生活節奏快速但帶有成就感，是整頓節奏、打穩基礎的好時機。

●天秤座

8月對天秤座來說是一段學會「放手與選擇」的歷練期。感情層面可能出現舊人回歸或對過往關係的懷念，學會從過去抽離將是成長關鍵。財運方面有正財機會提升，特別是與工作相關的報酬、兼職或副業可能帶來額外收入。在人際圈中，你將獲得一位默默支持的貴人，他會在你迷惘時提供方向。本月建議少說多做，以行動證明自己的價值，遠比過度解釋來得有效。

●天蠍座

對天蠍座而言，8月帶來思維上的轉變與內在情緒的清理。你可能會對某些價值觀、信念產生動搖，其實是成長的訊號。工作方面進展不錯，能見度與影響力提升，建議主動出擊爭取表現機會。感情面則較為內斂，若能真誠表達感受，有助於關係更進一步。生活方面容易受到外在幹擾，建議保持每日靜心、簡化行程，能讓你在紛亂中維持平衡感與清明度。

●射手座

射手座8月運勢波動較大，特別在人際與感情方面易有誤會與摩擦，建議保持開放溝通，避免情緒化應對。財務方面則出現轉機，過去努力耕耘的專案將開始有收入回報，記得保持紀律與清晰規劃。生活中容易因一時衝動做出改變，建議做任何決定前多徵詢他人意見。若能踏實面對現實挑戰，這將是一段蛻變與累積的重要過程。

●摩羯座

8月摩羯座在家庭與內在世界將有深層變化。你可能會重新審視與家人的關係，或是家務與責任分配等問題浮現。工作方面則需要更有效的時間管理，特別是正在負責多項任務者，避免因瑣事而拖累大目標。愛情方面氣氛甜蜜，單身者可能在社交場合遇見契合對象。有伴侶者則適合共同訂定未來計畫，會有強烈共識與默契。本月宜緩不宜急，穩中求進為佳。

●水瓶座

水瓶座8月適合重新整理人際關係與職業目標。你可能發現過去某些合作關係已不再適合，勇敢結束將為你帶來新局。學業與進修表現亮眼，特別是在跨領域或創意領域上會有所突破。家庭氣氛融洽，與親人互動頻繁，有助於內心穩定。財運方面略有起伏，投資需謹慎，避免受到市場情緒影響。建議本月以內斂沉穩的方式，回應外界的變動與考驗。

●雙魚座

雙魚座在8月將迎來情感層面的深層對話，不論是愛情、親情或友情，都會有重新定義的契機。工作方面則偏向穩定成長，過去的努力開始發酵，有機會獲得主管讚賞。在人際方面，與過去的朋友重新連結將帶來暖心的能量。財運穩定但無大幅進展，適合儲蓄與盤點收支。生活方面多有靈感湧現，適合創作、寫作、冥想等靜態活動，有助於整理內在情緒並找到方向。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
黑歷史曝！友人爆料夜店安管是「豬肉店小開」　前前女友也遭施暴
夜店安管痛殺公關女友　外公聘呂秋遠私生子母陪偵
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭家寧影射「抓姦在床」！Andy經紀人火速回應了
狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」
快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝實情
快訊／雨彈狂炸！屏東宣布8鄉明停班停課
快訊／高雄宣布「5行政區」明停班停課
快訊／剴剴生母落網了！
快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」
女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

不是夜市小吃！陸客大讚台灣「1甜點」：領先世界10幾年

快訊／雨彈狂炸！　屏東縣府宣布8鄉明日停班停課

12星座8月運勢出爐！雙魚職場獲肯定、牡羊投資有回報

37年諾貝爾圖書城今「21:30後正式走入歷史」！桃園人不捨哭了

不用靠普發1萬！他曝「民進黨1大招」挽回民心　效果大快人心

阿里山林鐵13處崩落土石待清理　本線持續停駛

2025台灣文博會「水風景」開箱！松菸展區美翻了　像走進高山森林

家寧一家陷官司！律師曝「談判破裂關鍵」教1招：本來可安享天年的

南橫路基消失「未預警封閉」釀墜谷　公路局：不在雨量監控路段

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

不是夜市小吃！陸客大讚台灣「1甜點」：領先世界10幾年

快訊／雨彈狂炸！　屏東縣府宣布8鄉明日停班停課

12星座8月運勢出爐！雙魚職場獲肯定、牡羊投資有回報

37年諾貝爾圖書城今「21:30後正式走入歷史」！桃園人不捨哭了

不用靠普發1萬！他曝「民進黨1大招」挽回民心　效果大快人心

阿里山林鐵13處崩落土石待清理　本線持續停駛

2025台灣文博會「水風景」開箱！松菸展區美翻了　像走進高山森林

家寧一家陷官司！律師曝「談判破裂關鍵」教1招：本來可安享天年的

南橫路基消失「未預警封閉」釀墜谷　公路局：不在雨量監控路段

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

啦啦隊正妹控「被迫深夜秘密練習」　怒掀老闆毛手毛腳PUA手段

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

慌了！男星被逼半年內要完婚　「急徵另一半」揭恐怖下場

肯德基「Care Bears熊熊盲盒」限量開賣　還附透明掛飾包

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

這回真的是「GOAT」！NBA巨星柯瑞跨界大銀幕　親任電影監製

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

agnès b. 17款藝術家聯名T恤登台！走進Dream Plaza像逛潮流美術館

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

生活熱門新聞

中華電信手機市話全不通

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關：沒與客人發生關係

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

行李箱要丟怎處理？環保局給答案　一情況最重罰6000元

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

快訊／3地區明天雨量達停班課標準　估24小時降400毫米

沒想過當夜店公關！1原因讓她放棄考書記官

快訊／暴雨襲擊！台中4國小停課

即／大雷雨猛轟5縣市！警戒範圍曝

女公關前1天公開對話紀錄　前男友求復合

涉侵占3千多萬！ 家寧媽辯：那是Andy給的「孝親費」

更猛豪雨高峰到　致災強降雨熱區曝

更多熱門

相關新聞

涉侵占3千多萬！ 家寧媽辯：那是Andy給的「孝親費」

涉侵占3千多萬！ 家寧媽辯：那是Andy給的「孝親費」

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師（王崇睿）與前女友家寧（張家寧）在分手後撕破臉，爆出經營權與分紅爭議。新北地檢查出，家寧媽曾淑惠涉嫌侵占頻道收入、業配收入等各種收益總計達4318萬餘元。全案今（30日）偵結，檢方依法對張家4口提起公訴。其中，針對YouTube頻道流量、臉書廣告收益等約3000萬元分潤，曾女在偵訊過程中竟厚顏辯稱，是Andy老師自己把流量分潤設定在她名下，因此應該算是Andy老師給的「孝親費」。

12星座8月運勢！魔羯貴人雲集

12星座8月運勢！魔羯貴人雲集

蘋果首款折疊iPhone傳明年登場

蘋果首款折疊iPhone傳明年登場

行李箱要丟怎處理？環保局給答案　一情況最重罰6000元

行李箱要丟怎處理？環保局給答案　一情況最重罰6000元

4生肖未來30天「貴人運」爆發！

4生肖未來30天「貴人運」爆發！

關鍵字：

艾菲爾8月運勢周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

中華電信手機市話全不通

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面