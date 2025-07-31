12星座8月運勢出爐！雙魚職場獲肯定、牡羊投資有回報

▲星座專家艾菲爾老師分析12個星座8月運勢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年時序將進入8月，塔羅牌老師艾菲爾表示，冥王星、海王星和土星持續逆行，水星則將恢復順行，也代表溝通和計畫能更清晰。8月也要迎來立秋與處暑節氣，感受盛夏尾聲和秋意萌芽，而8月中旬還會出現6顆行星在天空排成一線的罕見天象，使這個月增添獨特的宇宙能量，在不同層面都可能帶來重要轉變或機會。艾菲爾老師分析12個星座8月運勢，請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔。

●牡羊座

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8月對牡羊座來說充滿了行動與情緒的反差感。一方面你將在工作上迎來不錯的發展，尤其是與團隊合作相關的專案能有所斬獲，但同時也容易因為人際溝通的誤解而產生不必要的摩擦。本月財運可望回升，過去的投資有可能出現轉機，但仍需避免衝動決策。感情方面，單身者有機會遇見個性互補的新對象；有伴者則建議多給對方空間，過度干涉可能導致不必要的摩擦。

●金牛座

8月的金牛座在學業與知識成長上表現亮眼，適合進修、報名課程或進行思維突破。生活上也會有一些令人愉快的驚喜，例如搬遷、居家佈置、與家人間的良好互動。但在愛情上則可能面臨情緒反覆，建議在溝通時多用溫和的語氣。財運方面雖有偏財機會，但也潛藏花費過多的風險。建議本月盡量避免過度追求物質，維持財務紀律，反而會讓你心情更輕鬆自在。

●雙子座

對雙子而言，8月是一個重啟與整合的月份。感情上可能經歷一段重要的反思期，讓你重新檢視伴侶或曖昧對象的關係定位。工作上則會出現令人期待的轉折，特別是與創意、企劃、網路相關領域會帶來好消息。與貴人互動密切，可望在關鍵時刻獲得支援。生活方面建議多給自己一些靜心時間，過多的社交與雜訊容易消耗精神，學習適時抽離，有助於你重新聚焦目標。

●巨蟹座

8月的巨蟹座在人際方面將面臨較多考驗。過往未解的情感或友誼問題有機會再次浮現，考驗你處理情緒與界線的能力。家運方面有令人期待的變化，可能會與家人共度更多溫馨時光，或有家庭計劃的進展。事業上則有穩定上升的趨勢，尤其適合處理長期計畫或製度重整。記得適當調整作息，避免因情緒波動影響健康與效率。本月適合修補舊裂痕，也適合向內反思。

●獅子座

獅子座在8月感受到更多來自內在的壓力與動力並存。本月在學業與進修方面會出現突破性進展，尤其是正在準備考試或轉換跑道者，預計將獲得好消息。在職場中需注意言語表達，避免因急躁或直言直語與同事產生齟齬。感情面則偏向平穩，單身者容易對舊情或熟悉對象產生依戀；已婚或穩定關係的人則適合安排短途旅行增進感情。財運普通，投資需保守為上。

●處女座

8月處女座的焦點多放在人際與合作關係上，與過去有連結的人重新連結將帶來意外助力。事業方面會有新的專案上門，適合突破慣性嘗試不同風格。不過也要注意健康問題，過度操勞或飲食不節恐影響整體狀態。愛情方面則有可能出現令人心動的新發展，尤其是來自工作環境或朋友牽線的對象。生活節奏快速但帶有成就感，是整頓節奏、打穩基礎的好時機。

●天秤座

8月對天秤座來說是一段學會「放手與選擇」的歷練期。感情層面可能出現舊人回歸或對過往關係的懷念，學會從過去抽離將是成長關鍵。財運方面有正財機會提升，特別是與工作相關的報酬、兼職或副業可能帶來額外收入。在人際圈中，你將獲得一位默默支持的貴人，他會在你迷惘時提供方向。本月建議少說多做，以行動證明自己的價值，遠比過度解釋來得有效。

●天蠍座

對天蠍座而言，8月帶來思維上的轉變與內在情緒的清理。你可能會對某些價值觀、信念產生動搖，其實是成長的訊號。工作方面進展不錯，能見度與影響力提升，建議主動出擊爭取表現機會。感情面則較為內斂，若能真誠表達感受，有助於關係更進一步。生活方面容易受到外在幹擾，建議保持每日靜心、簡化行程，能讓你在紛亂中維持平衡感與清明度。

●射手座

射手座8月運勢波動較大，特別在人際與感情方面易有誤會與摩擦，建議保持開放溝通，避免情緒化應對。財務方面則出現轉機，過去努力耕耘的專案將開始有收入回報，記得保持紀律與清晰規劃。生活中容易因一時衝動做出改變，建議做任何決定前多徵詢他人意見。若能踏實面對現實挑戰，這將是一段蛻變與累積的重要過程。

●摩羯座

8月摩羯座在家庭與內在世界將有深層變化。你可能會重新審視與家人的關係，或是家務與責任分配等問題浮現。工作方面則需要更有效的時間管理，特別是正在負責多項任務者，避免因瑣事而拖累大目標。愛情方面氣氛甜蜜，單身者可能在社交場合遇見契合對象。有伴侶者則適合共同訂定未來計畫，會有強烈共識與默契。本月宜緩不宜急，穩中求進為佳。

●水瓶座

水瓶座8月適合重新整理人際關係與職業目標。你可能發現過去某些合作關係已不再適合，勇敢結束將為你帶來新局。學業與進修表現亮眼，特別是在跨領域或創意領域上會有所突破。家庭氣氛融洽，與親人互動頻繁，有助於內心穩定。財運方面略有起伏，投資需謹慎，避免受到市場情緒影響。建議本月以內斂沉穩的方式，回應外界的變動與考驗。

●雙魚座

雙魚座在8月將迎來情感層面的深層對話，不論是愛情、親情或友情，都會有重新定義的契機。工作方面則偏向穩定成長，過去的努力開始發酵，有機會獲得主管讚賞。在人際方面，與過去的朋友重新連結將帶來暖心的能量。財運穩定但無大幅進展，適合儲蓄與盤點收支。生活方面多有靈感湧現，適合創作、寫作、冥想等靜態活動，有助於整理內在情緒並找到方向。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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