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行李箱要丟怎處理？環保局給答案　一情況最重罰6000元

有民眾想把家中行李箱丟掉，卻不知道該如何處理。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲有民眾想把家中行李箱丟掉，卻不知道該如何處理。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

行李箱是國內外旅遊的必備工具，不過由於體積較大，假如要丟棄可能是個問題。有民眾近日想把家中的行李箱丟掉，找垃圾清運相當花錢，似乎不太符合成本，因此不知道如何是好，正確做法也曝光了。

一名女網友在《Threads》詢問：「你們都怎麼把行李箱丟掉的？」提到手邊有一個20吋行李箱，她以為丟垃圾車就行，但詢問大樓清潔公司，告知回收費用為300元，讓她覺得不太合理，「那不是一般垃圾嗎？」雖然付錢就可以了事，但她很好奇是否大家都是這樣做。

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貼文曝光後，網友紛紛留言，「我們是拿出去問垃圾車可以丟嗎？他們就幫我們收走了，28吋的」、「我問過不能回收，當垃圾丟就好」、「行李箱是丟一般垃圾，若功能正常也可發文贈送」、「我是問愛心贈物社團，直接送人」、「每個地方，鄉鎮市的環保規定都不一樣，妳要問當地清潔隊」。

事後女網友補充，她十分感謝大家的解答，利用垃圾車APP，解鎖人生第一次追垃圾車，順利將行李箱給處理掉。

事實上，新北市環保局曾在臉書專頁指出，行李箱根據軟殼、硬殼以及容量大小，有不同的處理方式，軟殼行李箱19吋以下應以專用垃圾袋裝妥，交付循線垃圾車，19吋以上免裝專用袋，直接丟入垃圾車即可。

至於硬殼行李箱，環保局提醒，19吋以下應交付循線回收車，19吋以上屬於巨大垃圾，需事先預約收運時間。假如未按照規定丟棄，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰。

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